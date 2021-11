Tauziehen um Kita-Personal im Oberallgäu

Lauben kann eine Notgruppe nicht eröffnen, in Probstried muss die Leiterin Kinder mitbetreuen. Wie Dietmannsried und Sonthofen der Personalnot begegnen.

10.11.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die Zahl der Kinder, die einen Krippen- oder Kindergartenplatz benötigen, steigt in der Region. Das ist nichts Neues. Viele Gemeinden im Oberallgäu sind deshalb um den Ausbau des Angebots bemüht – mithilfe von Neu- und Anbauten oder Container-Lösungen. Doch es fehlt nicht nur an Platz, sondern auch an Personal. In Lauben kann eine Notgruppe deshalb nicht betreut werden. In Probtsried muss die Kita-Leiterin „jeden Tag jonglieren“, um die Dienste abdecken zu können. Die Einrichtungen konkurrieren zunehmend untereinander um Erzieherinnen.