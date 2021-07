TC Kempten plant Großprojekt an der Stadtbadstraße

Der TC Kempten plant Tennis-Dreifach-Halle auf dem Vereinsgelände. Das Projekt soll 2,4 Millionen Euro kosten. Mitglieder müssen dem Vorhaben noch zustimmen.

13.07.2021 | Stand: 17:35 Uhr

Es muss schon etwas ganz Besonderes vorliegen, wenn sich Oberbürgermeister Thomas Kiechle den Feierabend an die Backe schmiert und stattdessen zu einer Informationsveranstaltung geht. Der Tennis-Club (TC) Kempten hat Großes vor. Auf dem Vereinsgelände an der Stadtbadstraße will der Verein eine Halle bauen. Das geplante Projekt soll 2,4 Millionen Euro kosten. Dazu bedarf es der Zustimmung der Mitglieder.

Bei der Hauptversammlung vor Kurzem sprachen sich die Mitglieder vor einer Zustimmung für eine Informationsveranstaltung aus, bei der das Projekt im Detail erläutert werden soll. Diesem Wunsch kam der neue Vorstand des TCK um den Vorsitzenden Christoph Allgaier nach.

TC Kempten hofft auf Zuschüsse

Es war eine hervorragende Art der Präsentation. Professionell und bis ins Kleinste strukturiert, verständlich für diese und Vertreter der Stadt. Warum Kiechle und Stadtbaureferent Tim Koemstedt dabei waren, wird spätestens dann klar: Der TCK erhofft sich von der Stadt einen satten Zuschuss in Höhe von 20 Prozent, das wären 480 000 Euro. Die gleiche Summe soll auch vom BLSV (Bayerischer Landessport-Verband) als Zuschuss auf dem Konto des TCK eingehen. Benno Glas, Vorsitzender des BLSV-Kreises Kempten/ Oberallgäu, war ebenso Beobachter des Geschehens.

Ab Auslastung von 55 Prozent sind Betriebskosten gedeckt

In einer akkuraten Darstellung über den Plan des Vorhabens überzeugten Allgaier und sein Team (Schatzmeister Jürgen Traut, Sportlicher Leiter Armin Meixner, stellvertretender Vorsitzender Michael Ess) nicht nur die Mitglieder des Vereins. In verschiedenste Fakten klar gegliedert untermauerten Allgaier und sein Team auch die Finanzierbarkeit des Projekts, das bei einem Eigenanteil von etwa 1,4 Millionen Euro zu stemmen sei. Die Halle würde bei einem jährlichen Aufwand für Betriebskosten von 95000 Euro Profit abwerfen. Ab einer Auslastung von 55 Prozent seien die jährlichen Betriebskosten gedeckt. Was über die Auslastung von 55 Prozent hinausgehe, so Traut, könne unter anderem dafür verwendet werden, die Halle früher abzubezahlen. Mit den Banken sei alles klar, so Traut. In 20 Jahren soll die Halle fertig abbezahlt sein, eventuell schon früher.

Kemptens Oberbürgermeister Kiechle sendet positive Signale

Stadtbaureferent Koemstedt unterstützte das Vorhaben des TCK mit seinen Ausführungen zur städtebaulichen Einordnung und Machbarkeit. Die Dreifach-Halle sei für den Verein zukunftsweisend. Das letzte Wort hätten aber die zuständigen Ausschüsse des Stadtrats – und Oberbürgermeister Kiechle.

Lesen Sie auch

Denkmalschutz Immenstadt hilft, damit es für die Alte Schule Zuschüsse gibt

Dieser ließ durchblicken, dass er dem Projekt des TCK gegenüber positiv eingestellt ist. Kiechle: „Der TCK ist ein Verein mit langer Tradition. Eine eigene Halle hat eine gewichtige Bedeutung. Der TCK leistet gute Jugendarbeit, was für die Stadt sehr wichtig ist. Auch was das Entwicklungspotenzial der Stadt angeht, passt vieles zusammen. Den Wunsch nach der Halle, die eine Riesenchance ist, kann ich nachempfinden. Es kostet viel Geld. Um so etwas zu machen, muss man mutig sein. Wir werden den TCK auf dem Weg begleiten und den Blick mit Vorsicht nach vorne richten.“

Mitgliederversammlung soll Vorhaben absegnen

Kiechles Statement dürfte dem TCK den nötigen Mut verschaffen, das Projekt anzugehen. Jetzt sind erst mal die Mitglieder wieder an der Reihe. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung soll am Montag, 26. Juli, ab 18.30 Uhr in der Halle des TCK das Vorhaben abgesegnet werden. Bis allerdings der erste Ball in der neuen Halle gespielt werden kann, dürfte noch viel Wasser die Iller hinunterließen.

Lesen Sie auch: "Wie auf Eiern" - Ex-Profi Zimmermann über den Spitzensport