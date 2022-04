Tea Cehic vom TV Waltenhofen im Porträt: "Ich gebe niemals auf"

Die Laufbahn von Tea Cehic begann im kroatischen Umag. Nach mehreren Stationen im Allgäu wartet nun eine neue Herausforderung auf die 28-Jährige und den TV Waltenhofen.

In den kommenden Wochen steht für die Handballerinnen des TV Waltenhofen die Meisterrunde an. In sechs Spielen geht es gegen die besten Teams der Ost-Staffel um den Aufstieg in die Landesliga. Dort wird die Mannschaft von Trainerin Tanja Waßmann unter anderem auf die Erfahrung ihrer Leistungsträgerin Tea Cehic angewiesen sein. Zum Saisonabschluss wartet auf die 28-Jährige, die seit 20 Jahren im Handball aktiv ist, damit eine neue Herausforderung.

Handball-Anfänge in Kroatien

Cehic wurde 1993 in Deutschland geboren, nachdem ihre Familie kurz zuvor aus Kroatien geflüchtet war. Einige Jahre später zog es die Familie zurück in die Heimat, wo Cehic im Alter von acht Jahren mit dem Handball begann. „Damals war ich noch im Fußball-Verein, neben uns trainierten die Handballer. Ich wollte es unbedingt ausprobieren und hatte direkt großen Spaß“, sagt Cehic. Nach 17 Jahren in Kroatien kam die Familie zurück nach Deutschland. Die 28-Jährige wohnt in Durach und arbeitet für ein Logistik- und Dienstleistungsunternehmen in Kempten. Außerdem absolviert sie ein Fernstudium als internationale Prozesskoordinatorin in Wien. „Ein Fernstudium benötigt eine Menge Selbstdisziplin. Gerade in Verbindung mit der Arbeit können die Tage schon mal etwas länger werden“, sagt Cehic. Für den nötigen Ausgleich sorgt sie in ihrer Freizeit: „Ich versuche so viel wie möglich an der frischen Luft zu sein und alle vier Jahreszeiten voll auszunutzen.“ Zu ihren Hobbys zählen unter anderem Crossfit, Wandern und Skifahren.

Cehic: „Ich versuche stets, meine Mitspielerinnen zu pushen“

Für Cehic steht aber der Teamsport an erster Stelle. Handball ist ihre große Leidenschaft. „Das Gesamtpaket aus Leistungsdruck und Spaß macht den Sport für mich so besonders“, sagt Cehic. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland spielte sie zunächst für die SG Kempten-Kottern und später für die HSG Dietmannsried/Altusried. Als die HSG ihr Team Ende vergangenen Jahres vom Spielbetrieb zurückzog, schloss sich Cehic dem TV Waltenhofen an: „Die Integration in die Mannschaft fiel mir aufgrund der tollen Teamkolleginnen einfach. Ich fühle mich total wohl“, sagt Cehic. Ihre Lieblingspositionen sind die rechte und linke Außenbahn. Dort versucht sie, ihre Stärken ins Spiel einzubringen: „Ich gebe niemals auf und versuche stets, meine Mitspielerinnen zu pushen.“

Auf diese kämpferischen Qualitäten wird es für den TV Waltenhofen auch in der Meisterrunde ankommen. „Ich war nur die halbe Saison dabei, aber wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben bisher eine gute Saison gespielt und die Stimmung ist super“, so Cehic.

Meisterrunde als Höhepunkt einer erfolgreichen Spielzeit

Für den Saisonabschluss habe das Team kein konkretes Ziel ausgegeben. In der Meisterrunde wollen die TVW-Frauen von Spiel zu Spiel denken und dabei wertvolle Erfahrungen sammeln. Cehic sagt: „In Kroatien funktioniert das Ligasystem anders. Somit ist es meine erste Meisterrunde. Ich freue mich auf die Aufgabe.“

Als Einstimmung auf die finale Saisonphase denkt sie gerne an den schönsten Moment ihrer bisherigen Laufbahn zurück: „Das war das Erreichen des ersten Tabellenplatzes und einer Art Play-offs mit meinem kroatischen Heimatverein ZRK Umag. Es war ein unfassbar schönes Erlebnis“, schwärmt Cehic. Über ihre Handball-Zukunft macht sie sich noch keine Gedanken: „Ich habe immer gesagt, ich spiele, solange es mir Spaß macht. Hier greift meine Lebenseinstellung: Ich lebe einfach von Tag zu Tag.“

