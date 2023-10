Teenager-Liebe: Von der Anmache bis zum Reden über Sex - eine Ausstellung in Kempten gibt Orientierung

„Echt krass – Wo hört der Spaß auf?“ im Stadttheater befasst sich mit sexualisierter Gewalt unter Jugendlichen. Viele Schulklassen sind schon angemeldet.

14.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Sexualität ist ein Thema, dass Jugendliche ab einem gewissen Zeitpunkt immer berührt“, sagt Alexander Haag, Geschäftsführer des Stadtjugendrings Kempten (SJR). „Deshalb ist es gut, wenn wir damit umgehen können.“ Das „wir“, das sind die Jugendlichen selbst, ihre Eltern, ihre Lehrkräfte und Ansprechpartner in Fachstellen. Um diesen guten Umgang zu fördern, ist derzeit die Ausstellung „Echt krass – Wo hört der Spaß auf?“ im Stadttheater zu sehen. Sie thematisiert sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen und die damit verbundenen gesellschaftlichen Zusammenhänge. Veranstalter sind neben dem SJR die Fachberatungsstelle für Betroffene sexueller Gewalt/Frauennotruf und das Amt für Jugendarbeit.

Das Erwachen der eigenen Sexualität in der Jugend verunsichert. Vermutlich gibt es kaum einen Menschen, der das nicht so erlebt. In Zeiten von öffentlichen Debatten über Weiblichkeit und Männlichkeit dürfte die Verunsicherung wohl noch größer sein.

Sexualität: Jugendliche finden Antworten im Internet

„Wie mache ich es richtig?“, würden sich Jugendliche fragen, sagt Antje Weinreich, Präventionskraft beim Frauennotruf. Ob nun bei der Annäherung oder beim Sex, Antworten auf diese Frage holten sie sich vorwiegend aus dem Internet. „Was sie dort sehen, ist aber nicht die Realität.“ (Lesen Sie auch: 30 Jahre Frauennotruf Kempten: Hilfe ohne Wartezeit für Betroffene von sexueller Gewalt)

Realistische Darstellungen von Flirts und Sex seien im Netz wenig repräsentiert, sagt Haag. Was da angeschaut werden könne, sei für einen guten Umgang untereinander nicht förderlich. Orientierung zu geben, Jugendliche zu begleiten, sei deshalb Ziel der Ausstellung.

"Echt krass": Ausstellung im Stadttheater Kempten mit fünf Stationen

Konzipiert ist sie vorwiegend für Schulklassen und Jugendgruppen. Fünf Themen-Stationen mit je drei Infowänden und einer „Erlebnis-Kabine“ sind aufgebaut. Beziehungen und Gruppendruck sind etwa ein Thema, ebenso Flirten sowie die Gesetzeslage. (Lesen Sie auch: Hass und Hetze an Kemptener Gymnasien: Schulleiter sind alarmiert)

Olga Wagner ist Jugendsozialarbeiterin an der Berufsschule I in Kempten. Mit sexualisierter Gewalt unter Jugendlichen werde sie zwar nicht oft konfrontiert, sagt sie. Dennoch habe sie sich schon mal mit einer Vergewaltigung auseinandersetzen müssen. Bei einem anderen Vorfall habe sich ein Mädchen vor einem Bildschirm ausgezogen.

Achtklässlerinnen am Hildegardis-Gymnasium haben übergriffige Situationen erlebt

Auch Laura Zinsmeister hat in dieser Hinsicht Erfahrungen gemacht. Sie ist Biologielehrerin am Hildegardis-Gymnasium und dort seit zwei Jahren Beauftragte für Sexualkunde-Erziehung. 20 Mädchen einer achten Klasse erzählten ihr, dass sie alle schon einmal eine übergriffige Situation erlebt und nicht gewusst hätten, was sie tun sollen. Da habe sie gemerkt, wie wichtig es sei, über Handlungsmöglichkeiten zu sprechen.

Die Situationen reichten von einem Mann, der eines der Mädchen an der ZUM verfolgt habe, bis zu Berührungen im Vorbeigehen. „Wir wollen sensibilisieren“, sagt Ursula Hofmann vom Amt für Jugendarbeit. „Über Grenzverletzungen sprechen.“ Damit diese nicht heruntergespielt werden, ergänzt Petra von Sigriz vom Frauennotruf. Bei Jugendlichen solle ein Bewusstsein geschaffen werden, dass sie Grenzen setzen dürfen. (Lesen Sie auch: Schläge, sexuelle Übergriffe – Wie geht es Betroffenen, wenn eine Anzeige folgenlos bleibt?)

Mut machen, über Unsicherheiten zu sprechen

Die Ausstellung wolle Jugendlichen vermitteln, dass sie über ihre Unsicherheiten sprechen können, sagt SJR-Geschäftsführer Haag. Ob untereinander, wenn es etwa darum gehe, einander zu sagen, was einem beim Sex gefällt und was nicht. Oder bei anderen Themen gegenüber Erwachsenen, wie etwa Jugendsozialarbeitern. „Manches fällt einem leichter zu fragen, wenn man denjenigen nicht so gut kennt“, sagt Haag aus Erfahrung. Er erzählt von einem Workshop für Buben, bei dem diese anonym Fragen auf Zettel notieren konnten. Das Thema „Penisgröße“ sei gleich mehrmals aufgeschrieben worden.

32 Gruppen können die Ausstellung besuchen. Bereits 26 seien angemeldet und darunter alle Schulformen vertreten, sagt Hofmann. „Damit erreichen wir 800 bis 1000 Jugendliche.“ Die Lehrkräfte erhalten zudem ein Buch mit Unterrichtsmaterialien.

Fachpersonal begleitet Besuchergruppen durch die Ausstellung in Kempten

Jeweils zwei Personen begleiten die Besuchergruppen durch die Ausstellung – darunter immer eine Fachkraft des Frauennotrufs. Für diejenigen, die sie sich spontan anschauen möchten, etwa am Rande eines Theaterbesuchs, stehen ebenfalls Fachkräfte des Frauennotrufs vor Ort bereit. (Lesen Sie auch: Zahnarztbehandlung mit Zauberstab und Traumkugeln)

Die Ausstellung ist Teil der jährlichen städtischen Kampagne „Leben statt Schweben“. Hauptsponsor sei seit 19 Jahren die Sparkasse Allgäu, sagt Haag. Ohne sie und andere Unterstützer wie dem Theater Kempten, der Allianz für Kinder in Bayern e.V., dem Weißen Ring, Pro Familia, der Polizei und dem Petze-Institut wäre eine Umsetzung nicht möglich.

Elternabend als Begleitprogramm

Die Ausstellung ist bis 7. November im Stadttheater zu sehen. Begleitend findet am Montag, 23. Oktober, um 19 Uhr ein Elternabend im Theater statt. Anmeldung zu Ausstellung und Begleitprogramm bei der Fachberatungsstelle Frauennotruf unter 0831/12100 oder per E-Mail an frauennotruf@awo-kempten.de