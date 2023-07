Baustelle auf der A7 zwischen Oy und dem Dreieck Allgäu - das müssen Autofahrer wissen

Wer in dieser und der kommenden Woche auf der A7 zwischen Füssen und Kempten unterwegs ist, braucht Geduld: Die Autobahnmeisterei erneuert den Asphalt.

11.07.2023 | Stand: 11:10 Uhr

Auf der A7 zwischen Füssen und Kempten müssen Autofahrerinnen und Autofahrer aktuell mehr Zeit einplanen. Über eine Strecke von 3,5 Kilometern zieht sich dort eine Baustelle, die Fahrbahn beschränkt sich dadurch auf eine Spur.

Ziel der Arbeiten: Die Autobahnmeisterei Sulzberg will den Teile der Straße erneuern und sperrt dafür den Abschnitt zwei Mal.

Neuer Standstreifen auf A7 zwischen Oy-Mittelberg und dem Dreieck Allgäu vom 10. bis 13. Juli

Zwischen den Auffahrten Oy-Mittelberg (Auffahrt 137) und dem Dreieck Allgäu (Auffahrt 136) erneuert die Autobahnmeisterei in dieser Woche den Standstreifen. Seit Montagmorgen, 10. Juli, ist deshalb der rechte Fahrstreifen komplett gesperrt. Tobias Keck von der Autobahnmeisterei sagt: "Weil die Überholspur hier so schmal ist, müssen wir das Tempo auf 50 km/h beschränken." Die Sperrung werde am Donnerstag, 13. Juli (24 Uhr), und über das Wochenende aufgehoben (Das könnte Sie interessieren: Fahrt über den Brenner in den Urlaub könnte laut ADAC 2023 für Autofahrer zur Geduldsprobe werden).

Zweite Sperrung zwischen Füssen und Kempten nächste Woche vom 17. bis 20. Juli

Am Montag, 17. Juli, fordert die zweite Baustelle die Fahrerinnen und Fahrer auf diesem Abschnitt: Vier Tage lang ist erneut nur die Überholspur der A7 frei. Diese Bauarbeiten seien notwendig, weil der Asphalt auf der LKW-Spur erneuert werde, sagt Keck. Ähnliche Bauarbeiten in der Gegenrichtung der A7 seien nicht geplant (Lesen Sie hier: Das sind die größten Baustellen auf der A8 und A5).

Umbau westlich des Autobahnkreuzes Memmingen

Bereits seit 2020 baut die Autobahnmeisterei Memmingen im Bereich des Autobahnkreuzes Memmingen. Ziel ist es, das Einfädeln für Autos von und nach Lindau auf der A96 zu erleichtern. In dem Abschnitt liegt das Tempolimit bei 60 km/h.

Alle Neuigkeiten aus Kempten lesen Sie immer hier.