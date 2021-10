Massive Beschwerden plus Klage: Sulzberg nimmt drei Tempo-30-Beschlüsse zurück – auf strenge Anordnung des Landratsamts. Das Thema ist aber nicht vom Tisch.

06.10.2021 | Stand: 16:45 Uhr

Das sorgte für volle Sitzreihen im Sulzberger Hirsch-Saal: In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat drei Tempo-30-Beschlüsse vom Mai zurückgenommen, die ein großes Anliegen von Bürgerinnen und Bürger gewesen waren. Die Oberallgäuer Verkehrsbehörde des Landratsamts ordnete die Abstimmung in einem Schreiben an. Demnach waren die Beschlüsse gar nicht rechtens.