Wenn der Nachbar zu groß baut: Nachverdichtung in Kempten ärgert Bürger

Weil Baugrund in Kempten teuer ist, setzen manche auf Nachverdichtung bis an die Grenzen. Wen das stört, sollte sich früh genug wehren. So ist die Rechtslage.

03.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Immer enger und höher? Wohnungsmangel, Grundstückspreise und der Kampf gegen den Flächenfraß treiben die Nachverdichtung innerorts voran. Gemeint ist, Baulücken zu nutzen oder nach einem Abriss deutlich größer neu zu bauen. Klingt einfach, ist es aber nicht immer. Vor allem für Anwohner. Ärger gibt es am Steinbruchweg in Sankt Mang, wo ein Haus mit 16 Wohnungen und Tiefgarage geplant ist.

