Teures E-Auto laden? So sparen Preisfüchse in Kempten

An Ladesäulen in Kempten sind die Tarife sehr unterschiedlich. Oft gibt es Blockiergebühren. Darauf ist zu achten, wenn man nicht unnötig viel zahlen will.

09.12.2021 | Stand: 11:34 Uhr

Ladekarten-Chaos? Das ist wohl zu harsch formuliert, wenn es um die Nutzung von Stromtankstellen geht. Doch ein Test der Redaktion beim normalen AC-Laden (Wechselstrom) zeigt: Transparent und einfach geht anders. Ein Knackpunkt für Fahrer und Fahrerinnen mit E-Auto ist, dass die Tarife an Ladesäulen verschieden sind. Und das nicht nur von Anbieter zu Anbieter, sondern teils sogar je nach Standort beim gleichen Betreiber. Es gilt, bei der Wahl von Ladesäule und Kundenkarte zu vergleichen. Nur auf eine Ladekarte zu setzen, ist für Preisfüchse keine Lösung.