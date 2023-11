Zwischen Klassik, Rock und Pop: The 12 Tenors an Silvester

The 12 Tenors treten am Jahresende in der Big Box Allgäu auf: Alle Information zu Termin, Tickets, Programm und mehr.

08.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Sie treten immer wieder hier im Allgäu auf, jetzt gastieren sie zum Jahresende in der Big Box Allgäu: The 12 Tenors. Die Gruppe gibt es inzwischen seit 12 Jahren und mit Kempten gibt es einen Jubiläumstour-Standort. Alle Information zum Konzert in der Big Box Allgäu wie Termin, Ticketpreise, Programm, sowie Anfahrt und Parken.

Wann findet The 12 Tenors in der Big Box Allgäu statt?

Was kostet ein Ticket für The 12 Tenors?

Wie sieht das Programm aus für The 12 Tenors?

Wie kommt man zur Big Box Allgäu?

Wo kann man bei der Big Box Allgäu parken?

Wann findet The 12 Tenors in der Big Box Allgäu statt?

An Silvester treten The 12 Tenors in der Big Box auf. Ab 17 Uhr ist Einlass, eine Stunde später, also ab 18 Uhr beginnt der Auftritt.

31. Dezember 2023 Einlass: 17 Uhr Beginn: 18 Uhr



Was kostet ein Ticket für The 12 Tenors?

Für das Konzert am 31. Dezember gibt es vier Preiskategorien, das günstigste Ticket kostet 38,10 Euro, das teuerste hingegen 59,40 Euro:

Platzgruppe 4: 38,10 Euro

38,10 Euro Platzgruppe 3: 49,40 Euro

49,40 Euro Platzgruppe 2: 54,40 Euro

54,40 Euro Platzgruppe 1: 59,40 Euro

Wie sieht das Programm aus für The 12 Tenors?

Auf die Gäste warten Rock, Pop, Balladen und klassische Musik. Dabei gibt es Tributes an die Beatles, Queen oder Michael Jackson. Dabei wird The 12 Tenors durch eine eigene Band und Lichtshow unterstützt. Klassiker wie "nessun dorma" von Puccini oder Leonard Cohens "Hallelujah" gehören zum Repertoire.

Wie kommt man zur Big Box Allgäu?

Zur Big Box Kempten kann man entweder per Zug oder mit dem Auto anreisen. Der Hauptbahnhof Kempten liegt nur rund 15 Gehminuten von der Big Box Kempten.

Wo kann man bei der Big Box Allgäu parken?

Wer mit dem Auto anreist, braucht auch einen Parkplatz. Man kann im Parkhaus des Forum Allgäu parken. Dieses hat bis zu 90 Minuten nach Veranstaltungsende geöffnet, ist allerdings kostenpflichtig. Ebenso gilt das auch für den Parkplatz neben der Allgäu-Halle.

Lesen Sie auch: Maxi Schafroth gastiert Ende Dezember in der Big Box Kempten