Schweizer Waisenmädchen Heidi erklimmt in Kempten die Bühne

Silke J. Fischer inszeniert den legendären Roman von Johanna Spyri am Kemptener Theater. Bühnenbildner Stefan Morgenstern kommt eine besondere Rolle zu.

15.03.2023 | Stand: 10:30 Uhr

Eine große, grüne Tanne wächst am Rand der Bühne im Stadttheater. Auf der anderen Seite bauen gerade zwei Helfer die Fassade einer gemütlichen Holzhütte auf. Stefan Morgenstern und sein Team sind gerade fleißig am Werk. Der 62-Jährige ist für Kulisse und Kostümierung zuständig und hat schon öfter mit dem Theater in Kempten zusammengearbeitet, beispielsweise bei der Märchensommer-Produktion Peter Pan auf der Freilichtbühne Burghalde im vergangenen Jahr. Dieses Mal hilft er dabei, die Inszenierung von „Heidi“ in Szene zu setzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.