Erste Aufführungen im Theater in Kempten gibt es erst wieder Anfang Juni. Dann aber könnte die Kemptener Bühne ein wahres Termin-Feuerwerk abbrennen.

11.05.2021 | Stand: 06:30 Uhr

Das Theater in Kempten ist geschlossen, und das bleibt auch noch drei Wochen so. Ganz egal, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln, die Kemptener Bühne wird frühestens am 3. Juni wieder eine Aufführung fürs Publikum anbieten. Theaterpsrecherin Nicole Schönmetzer begründet das so: „Die Zahlen sind momentan zu hoch, und wenn sie passen sollten, dann brauchen wir noch ein wenig Vorlauf.“