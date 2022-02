Theater Kempten: Gegen Corona ist auch eine Zauberin machtlos

Schauspielstar und Tatort-Kommissarin Meret Becker wollte Varieté-Abend im Stadtheater Kempten bieten. Doch ein Band-Mitglied wurde corona-postiv getestet.

01.02.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Ach, was hätte das für ein zauberhafter Samstagabend im Stadttheater werden können: Meret Becker wollte mit ihrer Band „The Tiny Teeth“ und ihrem neuen Varieté-Programm den Pandemie-Alltag vergessen machen. Die 53-Jährige, die viel mehr kann als Tatort-Kommissarin spielen, hätte wohl wieder mit Luft- und Hula-Hoop-Akrobatik die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Staunen gebracht – wie etwa vor Jahren im Isnyer Theaterzelt. Sie hätte wohl wieder eine Säge schaurig-schön zum Singen gebracht, kleine Zaubertricks gezeigt und skurrile Lieder zu schunkelndem Sound vorgetragen. Doch daraus wurde nichts. Der Corona-Test des Pianisten, der auch Glasharfe und Akkordeon spielt, war am Freitagnachmittag positiv.

280 Tickets waren verkauft - das Stadttheater Kempten wäre gemäß der neuen Corona-Regel ausverkauft gewesen

Abends wollte die Band in Lörrach auftreten, am Samstag in Kempten, am Sonntag im Münchner Volkstheater. Alle Termine wurden abgesagt. Für das Theater in Kempten (TiK), das sich über die Erhöhung der Kapazitätsbegrenzung auf 50 Prozent gefreut hatte, war das bitter. 280 Tickets waren verkauft. Das Haus wäre voll gewesen.

Catering wegen geschlossener Restaurants ab 22 Uhr: Doch die Theaterküche bleibt kalt

Die Bühne war am Freitagnachmittag bereitet für Meret Becker, die vorhatte, bei ihrer Show auch auf einem Reifen durch die Luft zu schweben. „Wir hatten gerade das Essen fürs Catering besorgt, da kam der Anruf vom Management der Band“, erzählt TiK-Pressesprecherin Nicole Schönmetzer. Normalerweise wäre die achtköpfige Becker-Crew nach dem Konzert in ein Restaurant gegangen. Da diese aber um 22 Uhr schließen müssen, hatten sich TiK und Becker auf ein in der Küche des Theaterbüros gekochtes Essen verständigt. Ein veganes Gemüse-Curry hätte es gegeben, verrät Schönmetzer. Doch die Herdplatten blieben kalt; die nicht verderblichen Lebensmittel kommen bei anderen Terminen zur Verwendung.

Die 150 Karteninhaber wurden per E-Mails und Telefon von der Absage informiert

Gut 150 Kartenbesitzer verständigte Schönmetzer noch am Freitagabend, die meisten per E-Mail. Nur acht musste sie anrufen. Seit der Pandemie erfasst das Theater die Kontaktdaten der Karten-Käuferinnen und -Käufer. „Damit können wir schnell reagieren“, sagt Schönmetzer. „Ach, wie schade, wir hatten uns so auf diesen Abend gefreut“ – diesen Satz bekam sie mehrmals nicht nur am Telefon zu hören, sondern auch in Antwort-Mails zu lesen. Nur acht Personen, die ihre E-Mails nicht gelesen hatten, machten sich am Samstagabend auf den Weg und wurden vor Ort informiert. Das Konzert werde nachgeholt, kündigt Schönmetzer an. Ein genauer Termin werde noch bekanntgegeben.

Nach der Kapazitätserhöhung auf 50 Prozent setzte Ansturm auf die Tickets im Theater Kempten ein

Nachdem zahlreiche Veranstalter wegen der Corona-Lage die Konzerte von Becker abgesagt hatten, war der TV-Star ins Grübeln gekommen. Doch das TiK wollte das Gastspiel ermöglichen. „Wir wollen in dieser schweren Zeit allen Besuchergruppen in dieser schweren Zeit etwas bieten“, sagt Schönmetzer. Becker gefiel dies – und sagte zu. Der Mut des Kemptener Theater steckte die Veranstalter in Lörrach und München an, die die bereits abgesagten Konzerte wieder ins Programm nahmen. Umso bitterer sind nun die Absagen wegen der Corona-Infektion, wobei, wie Schönmetzer sagt, alle Band-Mitglieder geimpft sind. Bitter war es auch, weil nach der Kapazitätserhöhung ein Ansturm auf die Karten einsetzte. Schönmetzer sieht es aber positiv: „Dann tritt Meret Becker beim neuen Termin vor vollem Haus auf.“

