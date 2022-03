Theater Kempten: Gesundbeter und Geistheiler im Fokus

Uraufführung am Theater Kempten: „Heimatwunder“ befasst sich mit Heilmethoden wie Brandlöschen und Warzenabbeten. Regie hat Crescentia Dünßer. Große Nachfrage.

In das Bergwerk „Heilung“ haben sich die Schauspielerinnen Julia Jaschke, Nadine Schneider und Corinne Steudler mit Regisseurin Crescentia Dünßer gewagt. Mit Lampen erkundeten sie die dunklen, weit verzweigten Tunnel. Immer weiter und tiefer ging es hinein in das Thema, bei dem es um Behandlungsmethoden des Gesundbetens und der Geistheilung geht. „Heimatwunder“ haben die Vier ihre „subjektive Reise ins Innere des Labyrinths Heilung“ genannt, die sie am Wochenende im Theater-Oben des Stadttheaters vorstellten. Das Premierenpublikum, zu dem auch einige Prominente gehörten, zeigte sich begeistert und spendete langanhaltenden Applaus.