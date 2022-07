Theater Kempten möchte Zuschauer in Peter Pans Fantasiewelt entführen

Die Proben auf der Burghalde gehen in die heiße Phase. Das Familienstück „Peter Pan und Tinkerbell“ feiert bald Premiere – sofern Corona nicht dazwischenfunkt.

08.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Der Himmel ist auf die Erde gefallen: Den Bühnenboden auf der Burghalde hat Stefan Morgenstern, der Bühnenbildner, tiefblau gestrichen und mit vielen weißen Sternen übersät. Das symbolisiert die Nacht, in der Peter Pan zusammen mit Wendy und ihren Brüdern ins Nimmerland fliegt. Auf diesem blauen Boden, der dank einer Folie auch mal meerfarben werden kann, sind ab kommendem Donnerstag fantastische Dinge zu sehen: Das Theater in Kempten bringt beim diesjährigen Märchensommer die Geschichte von „Peter Pan und Tinkerbell“ auf die Freilichtbühne über den Dächern der Stadt.

Die Proben mit den sieben Profi-Darstellerinnen, neun Tänzerinnen und 80 Kindern gehen nun in die heiße Phase – erst recht, wenn die Sonne scheint. Von 14. Juli bis 21. August sind 16 Aufführungen in der Burghalde-Arena zu sehen (bei schlechtem Wetter im Stadttheater).

Das ist das Erfolgsrezept von Theaterchefin Silvia Armbruster

Theaterchefin Silvia Armbruster hält sich auch dieses Jahr an ein Erfolgsrezept. Wieder übernimmt sie ein Stück vom Märchensommer in Wien, mit dessen Leiterin Nina Blum sie eine freundschaftliche Beziehung verbindet. Von dort stammten schon „Alice im Wunderland“ (2018), „Der Zauberer von Oz“ (2019) sowie „Aladin und die Wunderlampe“ (2021). Diesmal hat Armbruster, die mit Christian Kaiser auch Regie führt, den ursprünglichen Text auf eine 75-minütige Version kondensiert. Witzig, aufregend und interaktiv sind die Stücke angelegt und sollen ganze Familien unterhalten. Dazu gibt es Musik und Tanz, und die Darstellerinnen stecken in fantasievollen Kleidern, die der Esslinger Kostümbildner Michael S. Kraus extra geschneidert hat. „Die Disney-Stoffe funktionieren gut“, sagt Regisseurin Ambruster. Die Kemptener Inszenierungen lockten in den Vorjahren Tausende von Zuschauerinnen und Zuschauer allen Alters an. 2021 waren es – trotz Corona-Abständen auf der Open-Air-Tribüne – am Ende 7000.

Mit Disney wird es freilich bald vorbei sein. In Wien kommen jetzt Märchenstoffe der Brüder Grimm auf die Bühne – in zwei Jahren also auch in Kempten.

Neben Regisseurin Silvia Armbruster ist Corinne Steudler die zentrale Figur in dieser Theater-Produktion

Neben Regisseurin Armbruster ist erneut Corinne Steudler die zentrale Figur in der Produktion. Die 30-jährige Schauspielerin und Sängerin, die am Theater fest angestellt ist, spielt und singt die Hauptrolle. Peter Pan, der Junge, der nicht erwachsen werden möchte, lebt mit seiner Freundin, der Fee Tinkerbell, sowie den „verlorenen Jungs“ auf der Insel Nimmerland und liegt im Dauerstreit mit Kapitän Hook, einem nicht sehr netten Piraten. Die Abenteuergeschichte geht zurück auf englische (Kinder-)Bücher, die James Matthew Barrie Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, und die seither unzählige Kinder wie Erwachsene verzaubert haben. Der Stoff ist etliche Male verfilmt und auf Theaterbühnen gebracht worden.

Die Schauspielerin und Sängerin Corinne Steudler. Bild: Ralf Lienert

Steudler hat auch die Choreografie des Stücks übernommen. Eine Menge Arbeit, denn neben den Schauspielerinnen sowie den Tänzerinnen müssen jede Menge Kinder auf der Bühne bewegt werden – und unter freiem Himmel teils anders als in der Indoor-Variante. Sich selbst und auch anderen hat sie zudem das Fliegen beigebracht, schließlich müssen Peter Pan und seine Freunde auf eine ferne Insel gelangen. Wie das funktioniert sei hier aber nicht verraten.

16 Aufführungen gibt es auf der Burghalde in Kempten - oder im Theater, sofern das Wetter schlecht ist

Insgesamt spielen bei den 16 Aufführungen rund 80 Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren mit (bei den einzelnen Vorstellungen sind es je 20 Kinder). Sie stammen nicht nur aus Kempten und Umgebung, sondern aus dem ganzen Allgäu. Der Wunsch, beim Märchensommer aufzutreten, ist groß. Noch einmal 80 Kinder wollten mitmachen, erhielten aber keine Zusage, sagt Uli Rottenburger, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit.

Alles ist also bereitet für „Peter Pan und Tinkerbell“. Ihr Flug in die Fantasiewelt kann nur noch das Corona-Virus stoppen. Im Theaterteam wächst die Angst angesicht steigender Ansteckungszahlen im Allgäu. Die Absagen beim Freilichtspiel in Altusried lassen grüßen ...

Aufführungen gibt es am 14., 15., 16., 17., 21., 22., 23. und 24. Juli sowie am 11., 12., 13., 14., 18., 19., 20., 21. August jeweils um 17 Uhr auf der Burghalde. Vorverkauf in der Berchtold Reiselounge sowie unter Telefon 0831/870 23 23 und online bei www.theaterinkempten.de. Bei Schlechtwetter dient das Stadttheater als Ausweichort – Infos tagesaktuell bei maerchensommer-allgaeu.de und unter Telefon 0831/870 232 21.