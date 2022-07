"Linksökologische" Thesen, halbnackte Kinder im Jahres-Programm? - Kemptener Stadtrat kritisiert Theater-Chefin scharf

Im neuen Jahrbuch des Theaters Kempten will Stadtrat Andreas Kibler extreme politische Positionen und Kokettieren mit halbnackten Kindern entdeckt haben.

01.07.2022 | Stand: 08:57 Uhr

Scharfe Kritik übt in Kempten Freie-Wähler-Stadtrat Andreas Kibler am Theater-Jahrbuch für die Saison 2022/23, das vor wenigen Wochen herausgekommen ist. Bei der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses Kempten wandte er sich sichtlich erzürnt an die ebenfalls anwesende Theater-Chefin Silvia Armbruster und sagte, er habe in einem Text am Ende des 130-Seiten-Programms „total linksökologische Thesen“ entdeckt. Außerdem hält Kibler zwei Fotos mit halbnackten Kindern angesichts der Missbrauchs-Thematik für deplatziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.