Mit „Tanz der Wut“ eröffnet das Kemptener Theater die Spielzeit. Corinne Steudler schlüpft in viele Rollen. Vortrag und Ausstellung zum Thema Femizid.

07.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Dieses Stück zehrt an den Nerven. Es geht um den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen durch Verwandte oder nahe Freunde der Familie. Und es geht um eine problematische Mutter-Tochter-Beziehung. „Tanz der Wut“ ist der Titel eines getanzten Schauspiels, mit dem das Theater in Kempten am Mittwoch, 12. Oktober, die neue Spielzeit eröffnet.

