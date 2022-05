Theater Kempten zeigt Sebald-Stück: Änderungen wegen Corona

Theater Kempten zeigt nach zwei Jahren Verzögerung sein Sebald-Stück „Die Ausgewanderten“. Corona zwang Regisseurin Silvia Armbruster zu veränderter Fassung.

17.05.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Nun scheint doch noch alles gut zu werden: Vor über zwei Jahren, Ende März 2020, wollte das Theater in Kempten eine Hälfte des Erzählbandes „Die Ausgewanderten“ von W. G. Sebald auf die Bühne bringen. Wochenlang hatten Theaterdirektorin und Regisseurin Silvia Armbruster mit Julia Jaschke, Annette Wunsch, Christian Kaiser und Hans Piesbergen für diese Uraufführung geprobt. Doch dann musste sie kurz vorher abgesagt werden. „Es war ein Schock“, sagt Silvia Armbruster. Dass es im Vorfeld einer Premiere Probleme geben kann, das kennt sie. Mal ist jemand erkrankt und eine Rolle muss neu besetzt werden, mal wird am Stück bis zuletzt fieberhaft gearbeitet. „Doch am Ende stand immer der Premierentermin“, erzählt sie. Nur dieses Mal war es anders. Und nun, nach über zweijähriger coronabedingter Verspätung, kommt das Sebald-Stück endlich auf die Bühne – doch anders als geplant und einstudiert.

Erzählung von W. G. Sebald: Ein engagierter Dorfschullehrer aus dem Allgäu wird von den Nazis zum Auswandern nach Frankreich gezwungen

Ursprünglich wollte sich Regisseurin Silvia Armbruster auf die beiden Allgäuer Figuren in dem vierteiligen Erzählband „Die Ausgewanderten“ von 1992 konzentrieren. Eine Geschichte handelt von dem Dorfschullehrer Paul Bereyter aus S., der, nachdem ihm die Nazis Berufsverbot erteilten, nach Frankreich auswandert. In einer anderen Erzählung geht es um Ambros Adelwarth aus W., der als erstes Familienmitglied in die USA auswandert, wo er Butler und Liebhaber eines Bankierssohns wird. In der ursprünglichen Inszenierung war die Bereyter-Geschichte im Theater-Oben angesiedelt; dann sollte das Publikum ins große Haus wandern – auch um ein wenig von der Erfahrung der Exilanten zu spüren. Doch nun entschied sich Armbruster, nur das Schicksal des Lehrers auf die kleine Bühne zu bringen.

Theater Kempten: Die ursprüngliche Inszenierung der "Ausgewanderten" von Sebald hätte wegen Corona ein finanzielles Risiko bedeutet

Das ewige Hin und Her mit Corona-Beschränkungen führte letztlich zu dem Entschluss für die kleinere Lösung, die eine Stunde dauert. Beide Teile auf zwei Bühnen aufzuführen wäre für das Theater-Team eine maximale Belastung gewesen, sagt Armbruster. Hinzu wäre die finanzielle Belastung gekommen, die bei ungünstiger Pandemieentwicklung bitter gewesen wäre: Denn pro Aufführung wären etwa 2400 Euro Miete fällig geworden (1600 für den großen Saal, 800 für kleinen). Für Silvia Armbruster ist die Erzählung „Paul Bereyter“ von Sebald ein Hymnus und eine Liebeserklärung an einen Lehrer, der seinen Schülern ein Fenster in die Welt aufgestoßen hat. „Das hat mich sehr gerührt“, erzählt Armbruster. An Sebald schätzt sie seine Sprache: „Sie ist eine Sensation.“ Sebalds Sprache besitze eine wunderbare Musikalität und mache wie bei Goethe und Josef Roth eine eigene Welt auf. Doch für die Schauspielerinnen und Schauspieler ist sie auch eine Herausforderung: „Sie muss viel geübt werden.“

Lesen Sie auch

Premiere am Theater Kempten Theaterstück über Anne Frank in Kempten: Wiederholt sich Geschichte?

Vorstellungen: Die Uraufführung am Donnerstag, 19. Mai (20 Uhr), ist ausverkauft. Tickets für die Vorstellungen am 20., 21., 22., 25. und 28. Mai gibt es in der Berchtold Reiselounge, unter Telefon 0831/870 23 23 und online (theaterinkempten.de). 45 Minuten vor Vorstellungen gibt es eine Einführung.

Lesung: Sebald-Preisträgerin Esther Kinsky kommt ins Theater.

Anlässlich der Uraufführung „Die Ausgewanderten“ (siehe oben) kommt die Schriftstellerin Esther Kinsky nach Kempten: Auf Einladung der Deutschen Sebald-Gesellschaft liest sie am Samstag, 21. Mai, um 14 Uhr im Theater-Oben aus ihrem Werk. Kinsky erhielt für ihren Text „Kalkstein“ 2020 den W.-G.-Sebald-Literaturpreis. „Kalkstein“ ist Teil ihres Romans „Rombo“, in dem Bergbewohner berichten, wie ein Erdbeben ihr Leben veränderte. Eintritt frei; Freikarten online unter www.theaterinkempten.de