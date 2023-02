Theater-Pläne in Altusried: Kommt der Bauernkrieg auf die Freilichtbühne?

Die nächsten Freilichtspiele in Altusried finden 2025 statt. Die Vorbereitungen laufen bereits - und das ist geplant.

03.02.2023 | Stand: 11:58 Uhr

Beim nächsten großen Freilichtspiel in Altusried im Jahr 2025 wird ein herausragendes Ereignis der Allgäuer Geschichte auf die Bühne kommen: der Bauernkrieg 1525. Der Aufstand der armen (Land-)Bevölkerung und seine brutale Niederschlagung durch Truppen des Schwäbischen Bundes soll aufgeführt werden, bestätigt Freilichtspiel-Geschäftsführer Sebastian Heerwart auf Anfrage unserer Zeitung. Endgültig darüber entscheiden wird die Spielerversammlung, die am Montag, 13. Februar (19.30 Uhr), im Gasthaus Rössle stattfindet, und zu der alle Altusrieder eingeladen sind.

Die Altusrieder könnten Aufmärsche und Kämpfe inszenieren

Seit Jahren laufen im Dorf Gespräche über dieses Vorhaben. Schließlich jährt sich der Bauernkrieg im Jahr 2025 zum 500. Mal. Der dramatische Freiheitskampf gäbe genug her für die Bühne. Man könnte von den Beweggründen und Gefühlen der Beteiligten erzählen sowie Aufmärsche und Kämpfe inszenieren.

Bei einer kleineren Versammlung sprachen sich fast alle Schauspielerinnen und Schauspieler für den Bauernkrieg aus

Wie die Schauspielerinnen und Schauspieler darüber denken, sei bereits bei einem Treffen mit 80 Akteurinnen und Akteuren vorbesprochen worden, berichtet Heerwart. Das Bild, dass sich dabei ergeben habe, sei eindeutig: Fast alle hätten sich für die Aufführung eines Bauernkrieg-Stücks ausgesprochen. Deshalb werde bei der „Freilichtspiel-Informationsveranstaltung“ am 13. Februar nur die Frage Ja oder Nein zur Entscheidung vorgelegt – und nicht wie in früheren Jahren eine Abstimmung über mehrere alternative Stücke. Heerwart geht angesichts der Vorbesprechung davon aus, dass er grünes Licht erhält.

Im Jahr 1999 spielten die Altusrieder erneut " Anno 1525, Bauernkrieg im Allgäu". Das Foto von Manfred Liebig stammt aus dem Programmheft. Bild: Matthias Becker (Repro)

Es wäre dann zum dritten Mal, dass die Altusrieder den Bauernkrieg aufführen. Schon in den Sommern 1986 und 1999 (vor der damals gerade fertiggebauten Tribüne) stellten sie den Aufstand dar. Mit dem Text beauftragten sie nach Recherchen von Heerwart einen in Bielefeld und Österreich lebenden Autoren mit dem Künstlernamen Hans Kehrer. Der langjährige Altusrieder Regisseur Hanns Schuschnig führte bei beiden Produktionen Regie. Schuschnig sei außerdem 1999 maßgeblich an der Neufassung des Textes beteiligt gewesen. Die Musik für die Inszenierungen stammte vom Leutkircher Komponisten Richard Zettler.

So sah die Bühne bei der Bauernkriegs-Inszenierung 1986 in Altusried aus (das Foto machte damals Manfred Liebig). Bild: Matthias Becker (Repro)

Der Text von Kehrer/Schuschnig könne allerdings heute nicht mehr verwendet werden, erklärt Heerwart – aus mehrerlei Gründen. So funktionierten die damaligen Darstellungsarten ebenso nicht mehr wie die Männer-Frauen-Thematik. Außerdem gebe es viele neue Aspekte und Erkenntnisse. „Wir werden den Stoff für 2025 umfassend neu aufrollen, was Text, Komposition und Inszenierung angeht“, sagt Heerwart. Deshalb habe man schon vor vier Jahren mit dem Stuttgarter Autor Christian Schönfelder gesprochen, der schon die Texte für „Robin Hood“ (2016) und „Artus!“ (2019) geschrieben hatte. Er habe sich mit dem Bauernkrieg und dessen Allgäuer Aspekten intensiv beschäftigt und werde darüber am 13. Februar berichten.