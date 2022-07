Theaterchefin Armbruster: "Habe nicht damit gerechnet, dass die Kinderfotos Empörung auslösen"

Nach harter Kritik an zwei Fotos halbnackter Kinder im Theater-Jahrbuch erläutert Direktorin Silvia Armbruster im Interview, wie die Bilder entstanden sind.

Frau Armbruster, von wem stammt das Konzept für die Bilderserie im neuen Theater-Jahrbuch, und welche Idee steht dahinter?

Armbruster: Die Grundidee stammt von mir. Nachdem die Bildstrecke in der vorangegangenen Saison sehr üppig und bunt war, wollte ich dieses Jahr ein sehr „pures“ Shooting: kaum Make-up, keine aufwendigen Frisuren. Schwarze Kleidung, weißer Hintergrund. Das formale Thema war: schwarze Schrift auf ungeschminkter Haut. Gemäß dem Motto „Komm! ins Offene, Freund:in!“ wollte ich die auf die Haut geschriebenen Worte nicht vorgeben, sondern habe die Modelle eingeladen, ihre eigenen Aussagen zu formulieren. Auch auf welche Körperstelle geschrieben wurde, war den Modellen freigestellt.

Hat es für die damit verbundene Nacktheit Vorgaben gegeben?

Armbruster: Klar war, dass wir keine Nacktfotos machen wollten. Brüste, Po und der Schambereich sollten bedeckt sein und nicht beschriftet werden. In einem weiteren Schritt regte die Maskenbildnerin Helen Laitzsch an, Menschen verschiedenen Alters gemeinsam zu fotografieren, da die Haut in verschiedenen Lebensphasen ja unterschiedlich ist. Die konkrete Pose für das jeweilige Foto wurde dann in Zusammenarbeit zwischen der Fotografin Birgitta Weizenegger und den jeweiligen Modellen erarbeitet.

Wie wurde die Idee umgesetzt? Offenbar haben Sie ja fast alle Künstlerinnen und Mitarbeiter des Theaters fürs Mitmachen gewinnen können?

Armbruster: Die Jahrbuchshootings sind jedes Jahr eine offene Einladung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters in Kempten und des Eigenbetriebes Stadttheater. Je nach Grundidee dauert das Shooting ein bis zwei Tage. Es macht mit, wer Zeit und Lust und eine Idee zum Thema hat. Aufgrund des Hinweises auf die verschiedene Alterungsstufen der Haut nahmen dieses Jahr zum ersten Mal vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Kindern teil. Das jüngste Kind ist zwei Jahre alt. Das älteste Kind ist 18 Jahre alt und meine Tochter. Die Bildidee „Spiegel Bild“ ist von ihr, die Pose von Birgitta Weizenegger.

Gab es Diskussionen innerhalb des Teams, ob die Fotos, auf denen viel nackte Haut zu sehen ist, anstößig sein könnten?

Armbruster: Alle Fotos, die im Jahrbuch sind, wurden diskutiert. Als anstößig wurde keines empfunden. Sonst hätten wir sie nicht veröffentlicht. Bei den Kinderfotos, vor allem der kleinen Kinder, waren wir uns einig, dass ihre Nacktheit in erster Linie Verletzlichkeit signalisiert. Und wir die unterschiedlichen Eltern in Schutz- und Fürsorgesituationen sehen. Am deutlichsten ist das vielleicht bei dem Foto auf Seite 105. Dort wird aus Liebe „L(i)ebe“. Ein sehr nachvollziehbarer und verständlicher Wunsch von Eltern für ihre Kinder.

Hatten Sie daran gedacht, dass speziell die halbnackten Fotos von Kindern auf Unverständnis stoßen könnten?

Armbruster: Von den fünf Fotos von Eltern und ihren Kindern im Jahrbuch wurden jetzt zwei mit dem Begriff des Missbrauchs in Verbindung gebracht. Warum ist mir nicht ganz klar, denn es werden keine Situationen des Missbrauchs dargestellt. Die Arme des Vaters und die Hände der Mutter schützen das Kind. Sie begrapschen es nicht. Deshalb nein, ich habe nicht damit gerechnet, dass diese beiden Kinderfotos Empörung auslösen könnten. Trotzdem bedaure ich, wenn das Empfinden einzelner Personen hier verletzt ist. Ich wollte niemandem zu nahe treten. Ich denke, die Bilder des diesjährigen Shootings sind sehr offen für Interpretationen.

Können Sie Beispiele nennen?

Armbruster: Das Bild, das die größte Kontroverse im Kreis der Kolleginnen und Kollegen ausgelöst hat – auch im Gespräch mit Theaterleuten anderer Theater–, war „APP - LAUS“ (Seite 30). Die eine Hälfte der Kolleginnen und Kollegen fand es wunderbar komisch, die andere Hälfte hat es als Publikumsverhöhnung interpretiert und abgelehnt.

Dieses Foto der Bilderserie im Theater-Jahrbuch wurde intern heiß diskutiert. Ist es witzig? Oder verhöhnt es das Publikum? Bild: Birgitta Weizenegger

Ärgert Sie die Diskussion, die über die Fotos entstanden ist?

Armbruster: Nein, ich freue mich sogar darüber.

Warum?

Armbruster: Das erste Stück der kommenden Spielzeit heißt „Tanz der Wut“ und widmet sich dem Thema Kindesmissbrauch. „Tanz der Wut“ plädiert leidenschaftlich dafür hinzuschauen und nicht die Augen zu verschließen, wenn man den Verdacht hat, dass ein Missbrauch vorliegen könnte. Insofern ist es gut, dass schnell und stark reagiert wird, wenn man das Gefühl hat, da stimmt etwas nicht. Dass wir jetzt darüber diskutieren, was ist Missbrauch, wie erkennen wir ihn, wie können wir vorbeugen und reagieren, wenn tatsächlich etwas geschehen ist, das schärft unser aller Bewusstsein. Auch meines. Und das finde ich sehr gut. Interview: Klaus-Peter Mayr