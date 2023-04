Theaterkästle Altusried: Eine anrührende Geschichte über die Liebe

Michael Ramjoué bringt den erfolgreichen Film „Wie im Himmel“ mit dem U 50-Chor Altusried ins Theaterkästle. Die Inszenierung gerät zum Riesenerfolg.

12.04.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Was für ein wunderbares Ende der Theatersaison 2022/23 im voll besetzten Theaterkästle: Die Premiere des Musik-Dramas „Wie im Himmel“ des U 50-Chors Altusried gerät zum Riesenerfolg für die rund 50 Beteiligten auf, vor und hinter der Bühne: Standing Ovations, zahlreiche Bravorufe und tosender Schlussapplaus für einen herzerwärmenden, berührenden Theaterabend.

Das Stück ist eine Adaption des wohl erfolgreichsten schwedischen Films von Kay Pollak für die Bühne. „Wie im Himmel“ war bei der Oscarverleihung 2005 als bester fremdsprachiger Film nominiert. Die Geschichte ist eine anrührende, gefühlvolle Geschichte über die Liebe. Und über gebrochene, aber auch geheilte Herzen. Über Mut zur Selbstverwirklichung, über die Befreiung von Zwängen, über Toleranz und Respekt.

Der Dirigent erleidet einen Herzinfarkt

Im Zentrum der Geschichte steht der international gefeierte Dirigent Daniel Daréus. Er erleidet auf dem Höhepunkt seiner Karriere einen Herzinfarkt. Um sich zu erholen, aber auch um sein Leben neu zu ordnen, kehrt er zurück in das Dorf seiner Kindheit in Schweden. Bald übernimmt er mit wachsender Begeisterung und Hingabe als Kantor die Leitung des örtlichen Kirchenchors. Doch so manche persönliche Geschichte hindert die Sängerinnen und Sänger daran, sich frei zu entfalten. Unter der Oberfläche brodeln blinde Eifersucht, rüdes Mobbing und handgreifliche Gewalt.

Die Geschichte setzt sich wie in einem Puzzle zusammen

Mit der Zeit vollzieht sich durch Daréus’ intensive Arbeit eine ungeahnte Wandlung innerhalb des Ensembles. Dies wird freilich von einigen im Dorf und der Kirche mit Argwohn beobachtet und verurteilt. Doch aller Widerstände zum Trotz steuert Daniel Daréus mit dem frisch aufblühenden Chor geradewegs einem erneuten, diesmal jedoch einem letzten Höhepunkt zu.

Aus vielen einzelnen, teils recht kurzen Szenen baut sich der äußere Rahmen des Bühnenstücks auf. So kann das Publikum quasi wie aus einzelnen Mosaiksteinchen zusammengesetzt die Entwicklung des Geschehens mitverfolgen. Der Wechsel der verschiedenen Handlungsorte geschieht durch nur wenige bewegliche Kulissenteile dabei so unauffällig schnell und präzise, dass der Spielfluss stets erhalten bleibt.

Oliver Kammel spielt großartig den Dirigenten

Michael Ramjoué inszeniert die Aufführung beeindruckend fein detailliert mit einem emotional und ergreifend agierenden Ensemble aus Chormitgliedern, die teilweise auch Sprechrollen inne haben. Dieser Bühnenchor wird durch einen Off-Chor bei den durchweg live gesungenen Liedern unterstützt. Katharina Jäkle-Buckenlei begleitet am Klavier. Die musikalische Leitung liegt in den erfahrenen Händen von Benjamin Haug.

In jeder Beziehung großartig stellt Oliver Kammel den einst erfolgreichen, danach zweifelnden und bescheidenen, aber schließlich auch fordernden Daniel Daréus auf die Bühne. Gestik, Mimik, Sprache – hier stimmt einfach alles. Daneben meistert Annika Wintergerst ihre erste große Hauptrolle als Lena mit Bravour. Vor allem ihr emotional vorgetragenes Gesangssolo geht tief unter die Haut.

Michael Ramjoué war hartnäckig und erhielt die Aufführungsrechte für das Stück

Nicht minder eindrucksvoll gefällt Roland Wintergerst wortgewandt als Großmaul Arne, ständig einen unpassenden Witz auf den Lippen und das schrille Handy am Ohr. Sehr stark auch Stephan Meinl als gottergebener, doch von Zweifeln zerfressene Pfarrer Stig Berggren. Sieglinde Mayr überzeugt als seine Gattin Inger, die sich dank des Chores vom braven, Ja-sagenden Hausmütterchen zur emanzipierten Ehefrau entwickelt. Thaya Bernhard glänzt in der Rolle des eingeschüchterten und schließlich von ihren Selbstzweifeln befreiten Gewaltopfers Gabriella. Beeindruckend die schauspielerische wie auch gesangliche Leistung bei ihrer Wandlung zur strahlenden Frontfrau des Chors. Und besonders sehenswert ist es, wie Martin Spengler dem behinderten Tore so viel natürlichen Mut und Herzenswärme verleiht.

Nach langwierigen, hartnäckigen Verhandlungen ist es Michael Ramjoué gelungen, die Aufführungsrechte des Stücks zu erhalten. Und das ist ein wahrer Glücksfall für das Altusrieder Theaterkästle. Schon jetzt sind alle weiteren Aufführungen restlos ausverkauft. Dasselbe gilt für die am 8. Mai angesetzte Aufführung im Stadttheater Kempten.

Lesen Sie auch, wie das vorherige Stück im Theaterkästle war - die Komödie "Pension Schöller".