Theaterstück über Anne Frank in Kempten: Wiederholt sich Geschichte?

Theater Kempten: Im Stück „Liebste Kitty“ geht es um das Schicksal von Anne Frank. Bilder von Kriegs-Flüchtlingen aus der Ukraine machen es noch greifbarer.

Die Geschichte der Jüdin Anne Frank, die mit ihrer Familie vor den Nazis nach Amsterdam floh und sich nach der Besetzung durch die Deutschen in einem kleinen Hinterhaus versteckte, ist durch die Fluchtbewegungen aus der Ukraine äußerst aktuell. Ab Freitag erinnert das Theater in Kempten mit der Eigenproduktion „Liebste Kitty“ an das kurze Leben von Anne Frank. Sie hat ihre Zeit im Versteck in einem Tagebuch festgehalten, das sie von 1942 bis 1944 führte und dem sie den Namen Kitty gab. Kitty wird zu ihrer vertrautesten Freundin, der sie alles erzählt.

Schauspielerin Antonia Welke: „Die Lieder öffnen einem das Herz.“

Schauspielerin Antonia Welke erarbeitete von diesen ganz persönlichen Texten, die detaillierte Einblicke in die Umstände und Gefahren geben, eine eigene Fassung. Zu der Zeit studierte sie an der Theaterakademie August Everding in München und fügte im Rahmen ihres Abschlussprojekts Lieder von Menken, Loewe, Sondheim und Legrand hinzu. Trotz des ernsten Themas findet sie es wichtig, Musik dabei zu haben: „Die Lieder öffnen einem das Herz.“ Durch die Musik könne man schneller und tiefer in die Gefühlswelt einer 13-Jährigen eintauchen.

Im Stück "Liebste Kitty" über Anne Frank führt Silvia Armbruster Regie

Obwohl ihr Leben im März 1945 im KZ Bergen-Belsen endete, gehe von Anne Frank auch viel Hoffnung aus, meint die 32-jährige Schauspielerin. Anne Frank zeichne eine große Charakterstärke aus; wie sie ihre Situation meistert, findet Welke bewundernswert. Das Mädchen habe viel Witz und Charme. Umso näher gehen Welke die Bilder aus der Ukraine. Bei einigen Sätzen aus Anne Franks Tagebuch kommen ihr oft die Tränen. Beispiel: „Ich klammere mich an meine Fluchttasche, mehr um mich an etwas festzuhalten als um zu fliehen!“ Sie hätte nie gedacht, dass solche Gedanken so greifbar werden, sagt Antonia Welke, die nicht glauben kann, dass man aus der Geschichte nichts gelernt habe. Die Schauspielerin ist in Berlin geboren und zur Zeit als Gast am Theater Magdeburg engagiert. Auch dort ist die Eigenproduktion in der szenischen Einrichtung von Theaterleiterin Silvia Armbruster zu sehen.

Lieder aus "My Fair Lady" und Disney-Filmen

Im Theater-Oben des Kemptener Theaters wird Antonia Welke von Pianist Murat Parlak am Flügel begleitet. Er ist in Kempten geboren und aufgewachsen; nun lebt er in München. Der 46-Jährige komponiert viel für Hörspiele und Theater und war anfangs skeptisch, bei diesem Thema Lieder aus My Fair Lady oder aus Disney-Filmen zu verwenden. Hier gehe es ja um ein großes Trauma, um Leben und Tod. Doch schon bald war er von dem dramaturgischen Konzept begeistert: So ein Kind habe ja Träume und singe das, was es gerade für richtig hält. Für Parlak macht es durchaus Sinn, die Tragödie mit Broadway-Musik zu untermauern.

Debüt: Pianist Musrat Parlak ist erstmals bei einer Produktion des Theaters in Kempten dabei

Der Pianist freut sich, in seiner Heimatstadt zum ersten Mal in einer Theaterproduktion auf der Bühne zu sein. Für ihn ist es sehr wichtig, dass das Stück gerade jetzt wieder aufgeführt wird, als Erinnerung an das Schreckliche, das damals passiert ist, und er mahnt: „Wenn wir nicht aufpassen, dann passiert das Gleiche noch einmal.“

Vorführungen: Premiere von „Liebste Kitty“ im Theater-Oben ist am Freitag, 25. März, um 20 Uhr. Weitere Termine: 26. und 27. März (je 19 Uhr) sowie 31. März, 1. und 8. April (je 20 Uhr). 45 Minuten vor Beginn gibt es immer eine Einführung. Tickets sind erhältlich in der Berchtold Reiselounge am Residenzplatz, unter Telefon 0831/870 23 23, online unter www.theaterinkempten.de