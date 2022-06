Thomas Wirth stoppt Konzerte im 13. Stock des Allgäu-Towers

Thomas Wirth kann im Allgäu-Tower in Kempten nur noch ein Konzert veranstalten, dann ist Schluss. Nun sucht er nach Alternativen - und denkt an die Allgäuhalle.

22.06.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Konzerte im 13. Stock des Allgäu-Towers in Kempten sind demnächst Geschichte. Noch ein Konzert möchte Veranstalter Thomas Wirth in dem Raum, der zum Restaurant „MySkylounge“ gehört, organisieren: Am kommenden Samstag, 25. Juni, spielt zum Finale die US-amerikanische Gothic-Americana-Band „Heathen Apostles“ und serviert mit Frontsängerin Mather Louth eine spezielle US-amerikanischen Mischung aus Folk, Gospel, Blues, Country, Jazz, Rhythm and Blues, Rock ’n’ Roll und Bluegrass. Dann ist Schluss. Der Pächter, der ab September das Restaurant übernehmen wird, benötige auch den bisherigen Konzertraum für sein kulturell-kulinarisches Konzept, erläutert Wirth.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.