„Thundermother“ gibt in der Kultbox in Kempten von Beginn an Vollgas. Die vier Musikerinnen rocken, was das Zeug hält – zur Freude der 400 Fans.

30.10.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Nach langer Zwangspause stand endlich wieder ein größeres Rockkonzert im Kalender der Kultbox: „Thundermother“. Die vier Frauen aus Schweden machten unmissverständlich klar: „Wir sind am Start und bereit für Rock ’n’ Roll!“ Das Alphaweibchen im Ring ist Gitarristin Filippa Nässil. Bei ihr steht nicht nur das Instrument unter Strom – unter ihrer extrovertierten Leitung entfesselt die Band eine unbändige, rohe Live-Power.