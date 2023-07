Für Landwirte ist ein 24-Stunden-Service nötig: Tierärzte im Oberallgäu schließen sich zusammen

Praxen aus Sulzberg und Waltenhofen versuchen gemeinsam, den Rund-um-die-Uhr-Service aufrechtzuerhalten. 20.000 Rinder müssen sie betreuen.

28.06.2023 | Stand: 07:08 Uhr

Termin beim Facharzt in der Humanmedizin? Na dann, gute Wartezeit. Termin beim Tierarzt? Für Halter von Nutztieren auch nicht so einfach. Aber die Kuh, bei der das Kalb plötzlich schief liegt, hat keine Reserven mehr. Dann sind Veterinärinnen und Veterinäre gefragt. Zur Not auch nachts um 2 Uhr. Um diesen Service weiter anzubieten, haben sich jetzt Praxen aus Waltenhofen und Sulzberg zusammengeschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.