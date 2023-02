Tipps für Nachhaltigkeit im Haushalt - Wie man Eingebranntes entfernt

Hartnäckige Krusten in Töpfen und Pfannen? Spülmittel versprechen viel und halten wenig. Tipps mit nachhaltigen Mitteln.

28.02.2023 | Stand: 11:19 Uhr

Klima- und Umweltschutz passiert im Großen, aber auch im Kleinen – zum Beispiel im Haushalt. Viele der gewohnten Abläufe beim Putzen oder Waschen sind nicht gerade umweltfreundlich. Dabei gibt es Alternativen. Welche das sind, erklären Mitarbeiterinnen des Landwirtschaftsamts Kempten (AELF) unseren Leserinnen und Lesern in einer Serie. Heute geht es um stark verschmutztes Geschirr.

Die strahlend saubere Pfanne ist ein gern genutztes Symbol in Spülmittel-Werbung. Dass ein Tröpfchen in Sekunden eingebranntes Essen löst, werden die wenigsten zuhause schon so erlebt haben. Meist braucht man viel mehr und erzielt viel weniger Wirkung. Gerti Epple vom Landwirtschaftsamt Kempten kann Alternativen anbieten: Natron und Soda.

Gerti Epple rät: So kann Natron im Haushalt helfen

Gleich vorneweg: Wer schmutzige Töpfe und Pfannen gerne mit Essig einweicht, wird gemerkt haben, dass es nicht viel nützt. „Säure bringt nichts“, sagt Epple. Natron und Soda seien dagegen Natrium-Salze, mit denen sich in Verbindung mit Wasser eine basische Lauge herstellen lässt.

„Bei der Mischung von Natron und Wasser entsteht Sauerstoff, der beim Putzen hilft“, erklärt Epple. Natron ist nichts anderes als Backpulver. Letzteres enthalte zusätzlich noch Füllstoffe. Zwar sei Backpulver im Haushalt meistens vorrätig, im Vergleich zu Natron aber deutlich teurer. Wer sich Natron anschafft, könne das hingegen genauso zum Backen verwenden. Lesen Sie auch: Den Kühlschrank nachhaltig putzen - Teil 1 der Haushaltsserie.

Und es gibt noch weitere Einsatzmöglichkeiten: „Es ist auch gut, um Klebeetiketten zu entfernen“, sagt Epple. Wischt man mit einer Natron-Wasser-Mischung den Kühlschrank aus, binde das Gerüche. Natron werde zudem umweltfreundlich hergestellt.

Für Soda gilt das leider nicht, denn zur Herstellung wird viel Wasser benötigt. Dennoch ist sie Epples erste Wahl, da sie anders als Natron auch fett- und eiweißlösende Eigenschaften hat.

Auch in der Spülmaschine kann Pulver helfen

Grundsätzlich gilt: ein Esslöffel Natron oder Soda mit einem Liter Wasser mischen. Die Lösung in die Pfanne geben und diese dann mit einer Bürste bearbeiten. Auch ein Silber- oder Kupfertuch würden gut funktionieren und gleichzeitig das Material schonen, erklärt Epple. Wer wolle, könne Pfanne oder Topf auch bis zu einer Stunde in der Lösung einweichen.

Etwa drei Gramm Natron oder Soda passen auf einen Esslöffel. Im Vergleich zu einem Spülmaschinen-Tab von etwa 20 Gramm sei das sehr wenig, sagt Epple. Der werde aber gern für verschmutzte Pfannen genutzt, indem man ihn einfach darin auflöst.

Ein ähnliches Problem bestehe auch in der Spülmaschine: Nicht immer benötige man einen ganzen Tab. Pulver sei hier eine gute Alternative, da man es besser dosieren könne.