Tobias Schiele ist der neue Schulrat für die Stadt Kempten. Der bisherige Rektor der Suttschule hat vor allem Inklusion und Ganztagsbetreuung im Blick.

04.02.2021 | Stand: 17:42 Uhr

Die Schulentwicklung vorantreiben – das will Tobias Schiele, bisheriger Leiter der Grundschule an der Sutt, jetzt in einer neuen Position: in seinem Amt als Schulrat für die Stadt Kempten beim Staatlichen Schulamt Oberallgäu/Lindau/Kempten. Denn „Schule darf nicht stehen bleiben“, sagt der 48-jährige gebürtige Eichstätter. So bringe auch die Krise momentan Bewegung – beispielsweise in die Digitalisierung der Schulen.