Nach Todesdrohungen aus der Verschwörer-Szene: Strafbefehl gegen Oberallgäuerin

Eine Oberallgäuerin lehnt Corona-Regeln ab und kontaktiert Schulen. Dabei steht sie mit einer gefährlichen Gruppierung in Kontakt. Jetzt wurde sie verurteilt.

22.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

„Tod durch Erhängen“ – diese Drohung erhielt der Bürgermeister von Hörgertshausen (Landkreis Freising) über verschiedene Kanäle. Michael Hobmaier zeigte Absender an. Hintergrund war ein vermeintliches Urteil einer obskuren Gruppierung, die in der Reichsbürger-Szene viele Unterstützer fand. Ein Fall kam nun vor dem Kemptener Amtsgericht zur Verhandlung. Die gab einigen Einblick in die Gedankenwelt der Angeklagten.

Zurück in den Herbst 2021. Corona-Regeln bestimmten den Alltag. Für die Oberallgäuerin offenbar so bedrückend, dass sie verschiedene Schulen anschrieb, unter anderem die in Hörgertshausen. „Ich konnte es nicht sehen, wie die Kinder da alle mit Maske stehen müssen, keinen Kontakt haben dürfen“, begründete sie ihre Initiative.

Lehrer hätten ihre Arbeit einstellen sollen. „Kein sogenannter Beamter hat hier Hoheitsrechte, Sie haben die Pflicht, sich an die Regeln der Siegermächte zu halten“, zitierte Richter Sebastian Kühn aus dem Schreiben an die Schulen. Deutschland stehe nach wie vor unter Kriegsrecht. Jede Zuwiderhandlung werde mit hoher Strafe belegt.

Menschen über Monate in Angst und Schrecken versetzt

Als sie daraufhin vom Bürgermeister telefonisch in die Schranken verwiesen wurde, wandte sich die Bauersfrau über den Messengerdienst Telegram an eine Organisation, die sich „Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force“ (kurz: SHAEF) nennt. Mit der stand sie offenbar schon zuvor in Verbindung. Der selbst ernannte Befehlshaber, der als Major Torsten Jansen auftrat, hatte damals erklärt, deutsche Gesetze würden nicht mehr gelten. Wenn Behörden, Medien oder Politiker seinen Machtanspruch nicht anerkannten, verkündete er in vielen Fällen Todesurteile. Über Monate versetzte er Menschen in Angst.

Das versuchte er auch in Hörgertshausen. Er verbreitete einen Post im Internet mit den Kontaktdaten des Bürgermeisters. Gefolgsleute kopierten die Nachricht mit dem Zusatz „Death by Hanging" und schickten sie in Briefen, SMS, E-Mails an die angegebenen Adressen.

Der Drahtzieher wurde in die Psychiatrie eingewiesen

Das Landgericht Oldenburg machte dem „Major“ 2022 den Prozess. Laut Medienberichten wurde er zwar als schuldunfähig freigesprochen, aber in die Psychiatrie eingewiesen.

Wegen „Beihilfe zur öffentlichen Aufforderung zu Straftaten“ ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen die Oberallgäuerin. Einen Strafbefehl über 120 Tagessätze à 40 Euro hatte die Angeklagte abgelehnt: „Mir hat die Unterschrift gefehlt.“ Einkommen habe sie keines, Landwirtschaft und die Vermietung von Ferienwohnungen liefen über ihren Mann. „Ich mach nur die ganze Arbeit.“

Für einen geringeren Tagessatz kein Argument, klärte der Vorsitzende auf: „Nach der Logik wäre ja auch eine Millionärsgattin mittellos." Auf eine geringere Anzahl an Tagessätzen machte er ebenfalls keine Hoffnung. „Ja, wär's dann besser zu sagen, ich habe keinen Einspruch eingelegt?", fragte die Frau, geschätzt im Alter um die 60, die ohne Rechtsbeistand im Gericht erschienen war. Gutes Zureden durch den Richter half – sie akzeptierte letztlich den ursprünglichen Strafbefehl. 4800 Euro sind also fällig. Und die Frau ist damit vorbestraft.