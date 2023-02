78-Jähriger stirbt nach Unfall in Altusried

Nahe Altusried ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem tödlichen Unfall bekommen, bei dem ein Rentner starb, der mit seiner Ape unterwegs war.

02.02.2023 | Stand: 12:10 Uhr

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag ist es nahe Altusried zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Anhand der Unfallspuren geht die Polizei davon aus, dass ein 78-Jähriger mit seinem dreirädrigen Leichtkraftrad, einer Ape, von Wiggensbach kommend in Richtung Altusried fuhr.

Unfall bei Altusried: Ape kommt rechts von der Fahrbahn ab

Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt rechts von der Fahrbahn ab. Aufgrund der Gegenlenkung fiel die Ape auf die rechte Fahrzeugseite und kam nach einigen Metern zum Liegen.

Bei dem 78-Jährigen konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Zur Verkehrslenkung und Binden der Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr Altusried mit vor Ort. (Aktuelle Nachrichten aus dem nördlichen Oberallgäu lesen Sie immer hier.)

Die Polizei sucht nun Zeugen: Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer (0831) 9909-2050 entgegen.