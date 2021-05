Lange rätselten die Historiker, wann genau die Römerstadt Cambodunum, also das heutige Kempten, gegründet worden ist. Scherben halfen, das Geheimnis zu lüften.

02.05.2021 | Stand: 11:24 Uhr

Bisher rätselten die Historiker, wann genau die Römerstadt Cambodunum, also das heutige Kempten, gegründet worden ist. Fundstücke dienten lange Zeit als Beleg für einen Siedlungsbau ab dem zweiten Jahrzehnt nach Christi Geburt. Bruchstücke einer Denkmal-Inschrift wiesen sogar auf das Jahr 2 nach Christus hin - sie erinnerten an einen Enkel des Kaisers Augustus, der in jenem Jahr gestorben war.