Tote Hosen, Gerhard Polt und Well-Brüder performen auf Freilichtbühne Altusried

Besonderer Coup: Der Krugzeller Musikmanager Michael Schönmetzer lotst die Toten Hosen, Gerhard Polt und die Well-Brüder auf die Freilichtbühne in Altusried.

20.06.2023 | Stand: 17:17 Uhr

Michael Schönmetzer ist überglücklich: Dem Musikmanager aus Krugzell gelang nämlich ein ganz besonderer Coup. Durch persönliche Kontakte schaffte er es, dass sich am Mittwoch, 19. Juli, um 20 Uhr auf der Allgäuer Freilichtbühne in Altusried ein illustres Trio zu einem gemeinsamen Abend einfindet. Es besteht aus der Rock-Band Die Toten Hosen mit Sänger Campino (er wird am Donnerstag 60 Jahre alt), dem 81-jährigen Kabarettisten und Satiriker Gerhard Polt und den Well-Brüdern aus der bekannten bayerischen Musiker-Familie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.