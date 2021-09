Eine Mutter und ihre Tochter bieten in Kempten Kleidungsstücke mit Retro-Faktor an. Im Soloplan City Resort bewirten ein Vater und sein Sohn ihre Gäste.

25.09.2021 | Stand: 06:05 Uhr

Hier neue Auslagen im Schaufenster, dort eine neue Speisekarte: In der Kemptener Gastronomie und im Einzelhandel tut sich ständig etwas. In den vergangenen Wochen neu aufgemacht haben in der Innenstadt ein Bekleidungsgeschäft mit Waren aus zweiter Hand und am Berliner Platz ein neues Restaurant.