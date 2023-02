Rekordniveau bei den Übernachtungszahlen in Kempten

Zahl der Buchungen übersteigt die Marke von 2019 vor dem Corona-Einbruch. Stadtführungen schließen knapp an frühere Werte an. Wo die meisten Besucher herkommen.

14.02.2023 | Stand: 18:24 Uhr

Im vergangenen Jahr wurde in Kempten ein neuer Rekord an Übernachtungen erzielt: Das bayerische Landesamt für Statistik hat über 332.000 Übernachtungen erfasst. Auch die Nachfrage nach den Stadtführungen war 2022 hoch. Das Niveau von 2019 wurde allerdings nicht erreicht.

Der Tourismus habe sich gemessen an den Übernachtungszahlen im Jahr 2022 erholt, heißt es in einem Resümée von Kempten Tourismus. Sogar das bisherige Rekordjahr 2019 sei leicht übertroffen worden. Gegenüber dem Coronajahr 2021 gab es demnach ein Plus von 52 Prozent.

Im Schnitt bleiben die Gäste zwei Tage lang in Kempten

Nach einem schwachen Start in den Monaten Januar bis April waren die Sommermonate umso erfolgreicher. Mit 164.000 lagen die Ankünfte von Gästen 65 Prozent über dem Vorjahr. Daraus resultiert eine Aufenthaltsdauer von zwei Tagen. Die Bettenauslastung lag bei 53,1 Prozent. 84 Prozent der Übernachtungsgäste 2022 stammten aus Deutschland, die größten Auslandsmärkte waren die Niederlande, die Schweiz sowie Österreich.

Geschäftsreisende sind wieder mehr auf Achse

Stefanie Schmitt, Leiterin Kempten Tourismus, zeigt sich zufrieden: „Nach den pandemiebedingten Einbrüchen 2020 und 2021 konnten wir wieder ein erfolgreiches Tourismusjahr verzeichnen.“ Man liege tendenziell vor dem bayerischen Allgäu und Bayern insgesamt. Mit dazu beigetragen habe die Erholung des Geschäftstourismus.

Im Jahr 2022 hatte Kempten Tourismus insgesamt 29 Führungen für Gruppen und Einzelreisende im Angebot, darunter mit „Alles im Fluss“ und „Leckerbissen und andere Geschichten“ zwei neue Touren. Insgesamt wurden 2022 762 Stadtführungen durchgeführt, an denen 12.500 Personen teilgenommen haben.

Das Führungsprogramm 2023 hat bereits begonnen. Tickets können unter www.kempten-tourismus.de/fuehrungen online gebucht werden. Zudem steht die Broschüre „Stadtführungen in Kempten“ unter www.kempten-tourismus.de/prospekte bereit.