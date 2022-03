Tournee in Usbekistan: Zwei Allgäuer Pianisten auf Marco Polos Spuren

Klavier-Duo Pianotainment ist in Usbekistan unterwegs. Marcel Dorn und Stephan Weh berichten, wie Corona und Putins Krieg gegen die Ukraine das Land beschäftigt

08.03.2022 | Stand: 17:16 Uhr

Angesichts der Omikron-Welle und des Kriegs in der Ukraine ist es nicht selbstverständlich, auf eine Konzerttour zu gehen, zumal wenn sie einen nach Usbekistan, einer ehemaligen Sowjetrepublik, führt. Das Allgäuer Klavier-Duo „Pianotainment“, das seit über 25 Jahren besteht, stellte sich der Herausforderung und gab auf Einladung der deutschen Botschaft in Usbekistan drei Konzerte.

Komplizierte Anreise wegen Corona und Putins Krieg gegen die Ukraine

Die Konzertreise war von langer Hand geplant. Dennoch waren dieses Mal gute Nerven gefragt, berichten der Kemptener Marcel Dorn und der Grönenbacher Stephan Weh. Denn Flüge über Moskau waren wegen Putins Krieg nicht mehr möglich, und es gab nur noch eine einzige Verbindung über Istanbul. Das Allgäuer Klavier-Duo hatte Glück und ergatterte Flugtickets, doch dann tat sich kurzzeitig ein anderes Problem auf: Zwar seien in Usbekistan seit 1. März praktisch alle Einschränkungen durch die Corona-Pandemie inklusive Maskenpflicht verschwunden, erzählt Dorn. „Aber wenn zum Beispiel – wie in unserem Fall – erst Minuten vor Abflug das Negativ-Ergebnis des obligatorischen PCR-Tests vorliegt, kommt man schon erheblich ins Schwitzen.“

Blumen für die Tasten-Virtuosen "Pianotainment" aus dem Allgäu: Stephan Weh (links) und Marcel Dorn freuen sich mit ihrem Publikum über ein gelungenes Konzert im Großen Saal des staatlichen Konservatoriums in Taschkent, der Hauptstadt von Usbekistan. Bild: Daniya Mingulova

Endlich angekommen hatten Dorn und Weh aber später ein Glückserlebnis: Zum ersten Mal seit zwei Corona-Jahren spielten sie wieder in einem zu 100 Prozent ausgelasteten Konzerthaus. „Der Große Saal des staatlichen Konservatoriums in der Hauptstadt Taschkent war übervoll“, erzählt Weh. Diverse Zeitungen sowie vier TV-Sender berichteten vor Ort über den Auftritt des Allgäuer Klavier-Duos, das in seinen Shows Klassik, Pop und Jazz virtuos miteinander verbindet. So waren hinterher die Autogramme der beiden gefragt.

Deutsche Botschaft in Usbekistan feiert 30-jähriges Bestehen: Feier mit dem Allgäuer Klavier-Duo Pianotainment

Anlass für die Tournee war das 30-jährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Usbekistan. Der deutsche Botschafter, Tilo Klinner, hatte „Pianotainment“ dazu eingeladen. „Er kannte uns noch gut von einem früheren Auftritt in Nur-Sultan, der Hauptstadt Kasachstans, wo er seinerzeit auf Posten war“, berichtet Weh. Nach dem erfolgreichen Konzert und einer kleinen Sightseeing-Tour in Taschkent ging es weiter ins Landesinnere. „Zusammen mit Liechtenstein ist Usbekistan der einzige Binnenstaat, der nur von Binnenstaaten umgeben ist“, sagt Dorn. Zwar sei erst vor kurzem für EU-Bürgerinnen und -Bürger die Visumpflicht abgeschafft worden. Doch durch die aktuelle Isolation Russlands dürfte die usbekische Wirtschaft in absehbarer Zeit nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen werden, glauben Dorn und Weh. Schon jetzt leide der Tourismus-Sektor wegen der Pandemie.

Auch Sightseeing gehört zur Konzertreise durch Usbekistan dazu: das Klavier-Duo Pianotainment (links Stephan Weh, rechts Marcel Dorn) in Samarkand. Bild: Daniya Mingulova

Die Meinungen zu Putins Krieg gegen die Ukraine gingen im Land auseinander. „Usbekistan ist auf diplomatischer Ebene seit Jahren ‚everybody’s darling’. Von oben gewünscht sind also gute Beziehungen zu allen, auch zu Russland“, sagt Weh. Dorthin bestehe durch die Sowjet-Vergangenheit ohnehin eine enge wirtschaftliche Verflechtung.

Konzerte in den Großstädten Samarkand und Buchara: In den Zentren weht ein Hauch von 1001 Nacht

Auf den Spuren Marco Polos folgten die Allgäuer der Seidenstraße. Zu den Konzerten nach Samarkand und Buchara ging es im Hochgeschwindigkeitszug mit bis zu 230 Stundenkilometern. Im Zentrum der beiden Großstädte spüre man noch den Flair aus Tausendundeiner Nacht. „Usbekistan ist definitiv eine Reise wert“, schwärmen die Allgäuer, die mittlerweile in Dubai sind.

Entsetzen über Bilder vom Krieg in der Ukraine: Konzerthalle in Charkiw liegt in Trümmern

Sie sind glücklich, in Krisenzeiten Konzerte geben zu können. „Es erfüllt einen mit großer Freude in der Sprache der Musik ein wenig zur Völkerverständigung beitragen zu können“, sagt Dorn. Schwer zu ertragen sind für ihn und Weh aber die Kriegsbilder aus der Ukraine. „Es ist furchtbar zu sehen, wie Charkiws Konzerthalle, wo wir vor wenigen Jahren in derselben Mission spielten, nun in Trümmern liegt.“