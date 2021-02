Zum Auftakt der Fastenzeit wird üblicherweise den politischen Gegnern kräftig eingeschenkt. Diese Aktionen planen die Kemptener Parteien im Internet.

16.02.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Die Festsäle sind geschlossen, an Bierzelte ist nicht zu denken. Schwierige Bedingungen für den politischen Aschermittwoch der Parteien. Ganz unter den Tisch fallen lassen wollen die Gruppierungen in Kempten und im Oberallgäu die Tradition aber nicht. Sie weichen am 17. Februar aus auf Home-Derblecken im Internet. Ein Überblick:

Die Grünen bieten am 17. Februar Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und Landtagsvizepräsident Thomas Gehring im Videoformat auf. Musik macht das Duo Schriefl/Bär. Das Video wird um 19.30 Uhr auf www.youtube.thomasgehring.de und den Homepages der Kreisverbände gezeigt. Für Mitglieder gibt es einen eigenen Meeting-Raum.

Beim SPD -Unterbezirk Allgäu-Bodensee sprechen Landtagsabgeordneter und umweltpolitischer Sprecher der Fraktion, Florian von Brunn und Martin Holderied aus Lindenberg , SPD-Bundestagskandidat im Wahlkreis Kempten / Oberallgäu / Lindau . Die Veranstaltung wird live über YouTube gestreamt: https://youtu.be/5WZHLrb6vMA

Die ÖDP liefert einen Film als Aschermittwoch-Ersatz: „Darf der Defiliermarsch wirklich nur für den Ministerpräsidenten erklingen?“, ist der Titel. Ab 10 Uhr ist Premiere auf www.oedp-bayern.de und dem Youtube-Kanal der Partei. „Hauptdarsteller“ sind unter anderen Landesvorsitzender Klaus Mrasek , seine Stellvertreterin Agnes Becker .

Die FDP Kempten ist ab 19 Uhr online. MdB Stephan Thomae und MdL Dr. Dominik Spitzer, Kreisrat Michael Käser und Stadtrat Ullrich Kremser sind dabei. Der Link via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/ 85149594337

