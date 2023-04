Traktor-Sharing seit 50 Jahren: Der Maschinenring feiert Geburtstag

1973 wurde der Maschinenring Oberallgäu gegründet. Seither helfen sich Landwirte – sei es mit schwerem Gerät oder helfenden Händen. Die Aufgaben wachsen stetig.

20.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Am Anfang ging es vor allem um Nachbarschaftshilfe unter Landwirten – und das ist bis heute einer der wichtigsten Pfeiler des Maschinenrings Oberallgäu (MR): Am Samstag feiert der Verein nun sein 50-jähriges Bestehen.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs hatten in der Landwirtschaft Traktoren Einzug gehalten, sagt Peter Hiemer, MR-Geschäftsführer. Die konnten sich die einzelnen Betriebe noch selbst leisten. Doch in den 70er-Jahren wurden die Geräte immer größer, im Grünland etwa die Ladewägen für die Silageernte. Diese Maschinen waren teurer – und so kam es zur Gründung des Maschinenrings.

Lesen Sie auch: Pestizid-Versuche im Allgäu: Ohne Chemiekeule in die Zukunft

Bis heute vermittelt der Landwirten Gerät, das sich diese nicht selbst anschaffen wollen oder können, erklärt Hiemer. Dabei habe der Maschinenring seit jeher selbst kaum Maschinen, die er verleihe. Er wisse aber, welcher Landwirt welche Geräte hat und damit anderen aushelfen kann. Wer Unterstützung braucht, ruft beim Maschinenring an und erhält die entsprechende Telefonnummer. „Manchmal sind die Landwirte nur drei Kilometer voneinander entfernt, wissen aber nichts voneinander.“

Maschinenring Oberallgäu: 50. Geburtstag - Jubiläumsfeier am Gelände der Agrarschau Allgäu in Dietmannsried

Auch die Abrechnung und Bezahlung übernimmt der Maschinenring. „Wir machen aus den ölverschmierten Zetteln der Landwirte eine steuerlich haltbare Abrechnung.“ Apropos Bürokratie: Dieser Bereich ist in den vergangenen zehn Jahren immens angewachsen, sagt Hiemer. Eine weitere Säule des MR ist deshalb die Beratung und Hilfe beim Ausfüllen etwa von Anträgen. Das sei mittlerweile „ziemlich komplex“ und laufe ausschließlich digital – manche Landwirte hätten jedoch nicht einmal eine E-Mail-Adresse. Da helfe der Maschinenring weiter.

OA Maschinenring Maschinenring Oberallgäu feiert 50 Jahre. Historische Bilder vom Bau eines Fahrsilos

Die vermutlich wichtigste Säule des MR ist jedoch die Betriebshilfe: Wird ein Landwirt krank, wollen seine Kühe trotzdem zweimal am Tag gemolken werden. Etwa 45 Einsatzkräfte – zwischen Vollzeit und gelegentlicher Hilfe – stehen im Oberallgäu zur Verfügung, um dann einzuspringen. Die Kosten trage die Krankenversicherung.

Lesen Sie auch: Wenn Starkregen die Futterernte zerstört: Was der Klimawandel für Landwirte bedeutet

Daneben nehme die Bedeutung der Maschinenvermittlung aktuell massiv zu – eine Folge der neuen EU-Dünge-Vorschriften, die teures Gerät nötig machen. „Da geht es um richtig viel Geld“, sagt Hiemer. Investitionen, die sich Landwirte deshalb gerne teilen, indem sie Maschinen gemeinsam nutzen.

Landwirtschaft 2023: Der Maschinenring hilft mit Gerät und Arbeitskraft - und bereitet sich auf Düngeverordnung und mehr Bürokratie vor

Ebenfalls zunehmend sei der Bereich Winterdienst: Weil in der kalten Jahreszeit immer unzuverlässiger Schnee fällt, nehme die Zahl der Anbieter ab. Für Landwirte sei das jedoch ein Nebenverdienst, auf den sie meist nicht angewiesen sind – der Maschinenring habe deshalb in den vergangenen fünf Jahren seinen Kundenstamm verdoppelt, sagt Hiemer.

OA Maschinenring Peter Hiemer, Geshcäftsführer Maschinenring Oberallgäu Bild: Susanne Mölle

Er vermittelt den Kunden Landwirte – die das nötige Gerät meist ohnehin haben und bei denen im Winter am Hof üblicherweise weniger Arbeit anfällt –, kalkuliert Angebote und kümmert sich um die Abrechnung. In Kempten würden so sämtliche große Supermarkt-Parkplätze bedient, außerdem Bahnhöfe, Kasernen und Unternehmen.

Lesen Sie auch: Stadt-Land-Wirt: Wenn der Bulldog durch Kempten rollt

Von Beginn an war beim Maschinenring auch „Urlaub auf dem Bauernhof“ Thema. Anfangs habe man sich „hemdsärmlig“ nebenbei um Marketing und etwa Preisgestaltung gekümmert. Seit 2003 der Verein „MIR Allgäuer“ gegründet wurde, sei der Bereich professionalisiert worden. Zwei Angestellte kümmern sich mittlerweile nur darum. „Gerade im Süden des Landkreises sind die Gäste für Landwirte teils ein größeres Standbein als die Kühe im Stall“, sagt Hiemer. Das bedürfe einer professionellen Begleitung – die im Verband günstiger sei, als wenn jeder Betrieb sich individuell darum kümmere.

All diese Bereiche werden sich weiterentwickeln, sagt Hiemer. Was die Zukunft sonst für den MR bereithält, sei schwierig abzusehen: Das kommt darauf an, was unsere Politiker entscheiden.“

50 Jahre "Maschinen- und Betriebshilfsring Oberallgäu": Am Samstag, 22. April, wird am Agrarschau-Gelände Dietmannsried gefeiert

Sein Jubiläum feiert der Maschinenring am Samstag, 22. April, auf dem Gelände der Agrarschau bei Dietmannsried:

10-12 Uhr: Festakt mit Mittagessen. Musik von „Combo 4“

13-17 Uhr: Familiennachmittag (Leistungsschätzen am Prüfstand, Ausstellung, Rummel, Kulinarisches)

14.30-15.30 Uhr: Vorführung Trommelsäge und Sägespaltautomat

17.30 bis 18 Uhr: Preisverleihung Leistungsschätzung

18-23 Uhr: Partyabend mit Musik der „Bubis“, Barbetrieb

Lesen Sie auch: Klimaschützer Landwirt - das geht, sagt eine Oberallgäuer Initiative