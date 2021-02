Geisterfahrer fährt nachts mit Traktor auf A7 und baut Unfall - Mist liegt auf der Fahrbahn

Unfall auf der A7 bei Oy-Mittelberg heute: Dort ist ein Traktor-Anhänger mit Mist umgekippt. Der Fahrer verschwand zunächst - was machte er nachts auf der A7?

Was hat er sich nur dabei gedacht: Ein Betrunkener fuhr am Sonntag mitten in der Nacht mit einem Traktor auf die A7 bei Oy - offenbar in verkehrter Fahrtrichtung. Zu allem Überfluss baute er auch noch einen Unfall und verschwand zunächst, obwohl der Anhänger und die Mistladung auf der Fahrbahn lagen. Die Autobahn musste für vier Stunden gesperrt werden.

Die alarmierte Polizeistreife entdeckte zwischen den Anschlussstellen Oy-Mittelberg und dem Allgäuer Dreieck den Traktor. Durch den Zusammenprall des Fahrzeugs mit der Mittelleitplanke war der Traktor laut Polizei auf der Seite zum Stehen gekommen. Der Anhänger jedoch war auf die linke Seite gekippt und blockierte die Fahrbahn in Richtung Ulm.

Unfall A7 bei Oy-Mittelberg: Kein Fahrer an der Unfallstelle zu finden

Der Anhänger war mit Mist beladen, der auf dem linken Fahrstreifen verteilt lag. An der Unfallstelle trafen die Polizisten jedoch keinen Fahrer an. Die Spuren vor Ort verrieten den Beamten, dass der Traktor wohl entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Die Feuerwehr Oy-Mittelberg und die Autobahnmeisterei Sulzberg sicherten die Unfallstelle ab.

Während der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr nach Polizeiangaben dann einen leicht verletzten Mann im Bereich Oy-Mittelberg, der als Fahrer des Traktors in Frage kam. Die Polizisten führten bei dem 21-Jährigen einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von rund einem Promille ergab.

A7 in beide Fahrtrichtungen teilweise gesperrt

Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass das Fahrzeuggespann sichergestellt wurde und eine Blutentahme bei dem 21-Jährigen erfolgte.

Die Verkehrspolizei Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen. Beide Fahrtrichtungen an besagter Stelle auf der A7 waren für etwa vier Stunden teilweise gesperrt. Es entstand ein Schaden von etwa 56.000 Euro.

Traktorunfall verursacht weiteren Verkehrsunfall

Durch den Anhänger auf der Fahrbahn in Richtung Ulm kam es laut Polizei zu einem Folgeunfall noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Ein mit fünf Menschen besetzter Wagen prallte trotz Vollbremsung des 22-jährigen Fahrers mit dem Anhänger zusammen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Die genaue Uhrzeit des Traktorunfalls ist noch nicht bekannt. Fahrer, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 2 Uhr und 3 Uhr im Bereich der Unfallstelle unterwegs waren, sollen sich bei der Polizei telefonisch unter 0831/99092050 melden.

