Der Direktor des Dorfmuseums ist im Alter von 81 Jahren gestorben. In Durach sei er "hoch anerkannt" gewesen, sagt der frühere Bürgermeister Herbert Seger.

15.11.2021 | Stand: 19:25 Uhr

Er war der Direktor des Dorfmuseums in Durach und maßgeblich an einer 730 Seiten starken Dorfchronik beteiligt sowie daran, dass der Gemeinde 2011 die Ehrenplakette des Europarats verliehen wurde. Nun ist Johann Leitner im Alter von 81 Jahren am Mittwoch gestorben. Nicht nur seine Familie trauert um ihn, sondern auch seine Weggefährten – unter ihnen der frühere Bürgermeister Herbert Seger.