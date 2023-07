Trotz Containerlösung besteht Platznot in Altusrieder Kitas

Trotz Neubaus und Container fehlt Platz für Kinder in Altusried. Die Gemeinde will schnell Alternativen schaffen. Bis zum Kindergartenjahr klappt das nicht.

02.07.2023 | Stand: 11:25 Uhr

Für elf Kinder fehlen in Altusried Kita- oder Krippen-Plätze. Was sich bei einer „Großgemeinde“ wie dieser nach vergleichsweise wenig anhört, bringt die Kommune laut Bürgermeister Joachim Konrad in eine komplizierte Lage. Zwar startet die erste Gruppe der neuen Kita „Pusteblume“ schon im September in Containern, die zweite Gruppe aber erst im Januar, wenn der Bau bezugsfertig ist. Ziel sei es, doch noch jedes Kind unterzubringen, sagte Sandra Lottes, zuständig für Kindertagesstätten bei der Gemeinde. Doch Lösungen seien mit Wartezeit verbunden. Konrad: „Wir müssen jetzt schnell entscheiden. Geld spielt da nur die zweite Rolle.“

