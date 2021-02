Bisher ist bei den Investitionen der Betriebe kein Einbruch festzustellen. Auftragsbücher der Baufirmen sind weiter gefüllt. Was sich am Großen Loch tut.

23.01.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Als erstaunlich stabil erweisen sich die meisten Planungen in Kemptener Unternehmen. Ob Wohnungsbau oder die Erweiterungen von Betrieben – an etlichen Ecken im Stadtgebiet wird entweder an Projekten gefeilt oder stehen Eröffnungen bevor.