Das waren 2021 die spannendsten Fälle vor dem Amtsgericht Kempten

True Crime: Wahre Verbrechen sind besonders spannend. Hier finden Sie die unterhaltsamsten, kuriosesten und verstörendsten Kemptener Fälle aus dem Jahr 2021.

29.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Die besten Geschichten schreibt das Leben - das klingt so abgedroschen, wie es wahr ist. Nicht umsonst ist das Format "True Crime" - also wahre Kriminalfälle - so erfolgreich. Auch in Kempten zeigte sich 2021 vor Gericht: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Hier eine Zusammenstellung der spannendsten, kuriosesten und leider auch verstörendsten Verhandlungen 2021 vor dem Amtsgericht Kempten:

True Crime in Kempten: Die Liste der Verbrechen dieses Mannes ist lang

Volksverhetzung, Bedrohungen, falsche Verdächtigungen sowie Beleidigung: Die Liste der Straftaten, wegen derer das Amtsgericht Kempten einen 47-Jährigen zu einem Jahr und zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt hat, ist lang. Nur zwei Tage, nachdem der Oberallgäuer wegen anderer Delikte zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war, folgte bereits eine der im Januar 2021 verhandelten Taten. Und auch sonst ist er kein unbeschriebenes Blatt. Mehr über den Fall lesen Sie hier.

Familienvater teilt in WhatsApp-Gruppe Kinderpornos

Im März verhandelte das Amtsgericht den Fall eines Familienvaters, der in WhatsApp-Gruppen Kinderpornos teilte. Ein kleiner Fehltritt? Keinesfalls: Monatelang soll sich der 40-Jährige in mehreren solcher Gruppen getummelt haben. Der Richter machte klar: "Nur wenn solche Bilder und Videos nachgefragt werden, werden sie auch produziert." Mehr zur Verhandlung lesen Sie hier.

Nachbarschaftsstreit vor Gericht: 32-Jährige soll Türschloss mit Sekundenkleber zugeklebt haben

Wie wichtig ein gutes Verhältnis zu den eigenen Nachbarn ist, wird einem manchmal erst bewusst, wenn man von so manchem Nachbarschaftsstreit erfährt. Im April beschäftigte sich das Amtsgericht Kempten mit einem solchen: Eine 32-Jährige soll sich mit Sekundenkleber am Türschloss ihrer Nachbarin zu schaffen gemacht haben. Warum das Verfahren vor Gericht dennoch eingestellt wurde, lesen Sie hier.

Auch Maskenverweigerer standen 2021 in Kempten vor Gericht

Natürlich beschäftigten auch die Corona-Regeln das Amtsgericht Kempten. Etwa, als im Juni ein Maskenverweigerer ein gefälschtes Attest vorlegte - und erwischt wurde. Im Oktober musste sich ein Mann verantworten, der während einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gegen die Maskenpflicht verstoßen hatte.

Ein Mann wird in Kempten am Rande einer Corona-Demo von der Polizei kontrolliert. Bild: Matthias Becker (Symbolbild)

Der Prozess endte jäh, als der Mann einen Befangenheitsantrag gegen die Richterin stellte. Diese sei ja schließlich "überzeugte Maskenträgerin". Mehr dazu lesen Sie hier.

Renitenter Senior griff erst seine Frau, dann einen Polizisten an - vor Gericht wirkt das Paar wie frisch verliebt

Ein besonders kurioser Fall landete im Juli im Oberallgäu vor dem Amtsgericht. Ein 95-Jähriger hatte Polizisten angegriffen, als diese in seine Wohnung wollten. Die Ehefrau hatte sie alarmiert, der Mann habe sie geschlagen. Vor Gericht war von den Spannungen der betagten Eheleute nichts mehr zu spüren. Die beiden halfen einander, den richtigen Platz zu finden, wiederholten füreinander die Fragen von Richterin Brigitte Gramatte-Dresse in doppelter Lautstärke - beide hören schlecht - und winkten einander während der Verhandlung immer wieder quer durch den Gerichtssaal liebevoll zu. Den unterhaltsamen Bericht aus der Verhandlung finden Sie hier.

Corona wurde ihm zu viel - also ergaunerte er ein Wohnmobil und düste ab nach Schweden

Im August musste sich ein Mann vor dem Amtsgericht Kempten verantworten, dem die Corona-Regeln einfach zu viel geworden waren. Durch Betrug ergaunerte er sich ein nagelneues Wohnmobil und düste damit nach Schweden ab. Zuvor stattete er es noch auf Kosten seiner ahnungslosen Chefin aus. Wie der Mann geschnappt wurde, lesen Sie hier.

Ein Vorfall auf einem Bundeswehrschiff wurde 2021 vor dem Amtsgericht Kempten verhandelt. Bild: Mohssen Assanimoghaddam, dpa (Symbolbild)

True Crime: Warum das Kemptener Amtsgericht über Schlägereien auf Bundeswehrschiffen verhandelt

Im Oktober beschäftigte sich das Amtsgericht mit einem Fall, der sich auf einem Bundeswehrschiff bei Zypern zugetragen hatte. Fleisch-Stückchen, die ein Marinesoldat auf dem Gang eines Bundeswehrschiffs herumgeworfen haben soll, waren offenbar Auslöser für einen Streit und einen Angriff gegen einen Wachposten. Auslandsstraftaten von Bundeswehrsoldaten werden laut einem Sprecher immer am Land- oder Amtsgericht Kempten verhandelt. Mehr über den ungewöhnlichen Fall lesen Sie hier.

Eine Lockdown-Party, ein Video bei Social Media und ein motivierter Polizei-Praktikant

Kurz vor Weihnachten wurden einem 32-Jährigen zwei Fotos und ein kurzes Video aus den sozialen Medien zum Verhängnis. Sie zeigten eine Party in einem Kemptener Lokal - blöderweise während des Lockdowns. Die digitalen Beweismittel waren einem Polizei-Praktikanten aufgefallen. Mit teuren Folgen für den Betreiber des Lokals, wie hier zu lesen ist.