TSV Buchenberg legt Rekord-Saison hin - und will es bei der Abschlussfahrt richtig krachen lassen

Der TSV Buchenberg dominiert die A-Klasse 4, macht aber die Meisterschaft erst nach einem Herzschlagfinale perfekt. Welche Bestwerte das Team aufgestellt hat.

18.06.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Noch vor 20 Jahren zählte der TSV Buchenberg zum Inventar der damaligen Kreisklasse Oberallgäu. Nie vorne mit dabei, meistens im gesicherten Mittelfeld. Das änderte sich vor elf Jahren mit dem Abstieg in die A-Klasse. Seitdem durchlebte die Fußball-Abteilung schwere Zeiten – zwischendurch ging es sogar bis in die B-Klasse. Doch seit drei, vier Jahren weht ein frischer Wind beim TSV – viele junge Spieler kamen dazu und krönten den Aufwärtstrend nun mit dem Aufstieg in die Kreisklasse. Wir blicken auf die Saison in der A-Klasse 4 zurück und lassen die Protagonisten der Erfolgsgeschichte zu Wort kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.