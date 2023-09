Tumore mit blauem Licht finden: Ein Bus informiert in Kempten über Blasenkrebs

Tausende Frauen und Männer erkranken jedes Jahr an Blasenkrebs. Ärzte des Klinikums in Kempten entwickeln individuelle Behandlungsmethoden.

14.09.2023 | Stand: 10:32 Uhr

„Blasenkrebs ist die acht häufigste Krebsart weltweit.“ Das steht auf einer der Infotafeln, die rund um einen Bus aufgestellt sind. Er machte jetzt Station vor dem Klinikum Kempten – um über eine Krebserkrankung zu informieren, die bisher wenig Beachtung findet.

In Deutschland erkranken jährlich etwa 30.000 Menschen an Blasenkrebs. Das Verhältnis zwischen betroffenen Männern und Frauen ist drei zu eins. Meistens macht sich der Krebs erst in einem weit fortgeschrittenen Stadium bemerkbar. Bei Nichtbehandlung sind die Überlebenschancen sehr gering. Das häufigste Warnzeichen ist außer vermehrtem Harndrang und Druck auf der Blase, Blut im Urin – vor allem beim schmerzlosen Wasserlassen. Auch wenn dieses Symptom nur ein Mal auftrete, sollte man einen Urologen aufsuchen, empfiehlt Prof. Dr. Stephan Tschirdewahn, Chefarzt der Urologie am Klinikum Kempten.

Urologie-Chefarzt in Kempten: Früherkennung ist wichtig

Gerade bei diesem Karzinom sei die Früherkennung wichtig, da etwa 75 Prozent der Erstdiagnosen ein oberflächliches Harnblasenkarzinom auf der Blaseninnenwand aufweisen, sagt der Arzt. Es lasse sich in der Regel operativ gut entfernen. Gefährlicher wird es, wenn die Karzinome tiefer in das Gewebe eingewachsen sind. (Lesen Sie auch: Die einzige Selbsthilfegruppe Blasenkrebs im Allgäu stellt sich vor)

Entscheidend ist also die Feststellung des Tumorstadiums. Dafür haben Karl Storz und die Firma Photocure, die auch Initiatoren des Blasenkrebs-Busses sind, ein photodynamisches Verfahren entwickelt, das mittels blauem Licht und phosphoreszierenden Stoffen tieferliegende Tumore entdeckt, die in weißem Licht nicht sichtbar werden.

Chemotherapie oder Blasenentfernung

Je nach Klassifikation ist der Tumor mit einer lokalen Chemotherapie organerhaltend einzudämmen. Sie wird direkt in die Blase verabreicht. Bei 20 Prozent der Patienten hilft das jedoch nicht mehr und die Blase muss entfernt werden. Dann wird sie durch einen Beutel ersetzt, der am Bauch angebracht werden kann.

Auslöser für den Krebs können chemische Belastungen sein. Arbeiter in der Gummi-, Chemie- und Lederindustrie, aber auch Berufsgruppen wie Friseure, Drucker, Maler und Lastwagenfahrer sind demnach einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Der größte Risikofaktor ist jedoch das Rauchen. Raucher sind doppelt so häufig von Blasenkrebs betroffen wie Nichtraucher. (Lesen Sie auch: Party-Sänger Mickie Krause ist an Blasenkrebs erkrankt)

Ab Mitte 40 regelmäßig zum Urologen

„Durch die Veränderung des Lebenswandels können wir vorsorgen und Faktoren selbst beeinflussen“, sagt Chefarzt Tschirdewahn. Der Verzicht auf jeglichen Tabakkonsum sei auch noch bei der Diagnose Blasenkrebs sinnvoll, bekräftigt er. Da das Blasenkrebsrisiko mit dem Alter steigt, rät er, ab Mitte 40 regelmäßig einen Urologen aufsuchen. Da gerade Männer genau das äußerst selten tun, bringt Chefarzt Prof. Dr. Langer von der Onkologie seinen Rat auf den Punkt: „Männer, geht zum Männerarzt!“ Gemeinsam mit Tschirdewahn entwickelt er individuell angepasste Behandlungen, die auch Immuntherapien einschließen.

Auch nach einem erfolgreichen Eingriff sei eine regelmäßige Kontrolle notwendig, da Blasenkarzinome dazu neigen, wiederzukehren. Rat und Hilfe gibt auch die Selbsthilfegruppe Blasenkrebs Allgäu. Ins Leben gerufen hat sie Margot Sammet aus Wiggensbach nach der Entfernung ihrer Blase. Sie hat ein Netzwerk von Ärzten aufgebaut und kann fundiert beraten. „Wenn die Leute sagen: Danke, Sie haben mir die Angst vor dem Eingriff genommen, dann ist die Beratung gelungen.“ (Lesen Sie auch: Sexualverbrechen an 13-Jähriger? Nach 42 Jahren wieder Ermittlungen zu Mordfall)

Selbsthilfegruppe Allgäu trifft sich jeden Monat

Die Gruppe trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat um 13.30 Uhr im Kolpingheim Wiggensbach und möchte zeigen, dass auch mit einer Ersatzblase ein lebenswertes, zufriedenes Leben möglich ist. Trotz Verlust des Organs könne man Skifahren, Schwimmen und Fahrradfahren. (Foto: Holstein)

Mehr Informationen gibt es unter www.selbsthilfegruppe-für-blasenkrebs-allgäu.de.