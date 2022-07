TV Kempten feiert 50 Jahre Sportpark am Aybühlweg

Im Jahr 1971 wurde der Sportpark am Aybühlweg eröffnet. Mit einjähriger Verspätung feiert der TV Kempten nun das Jubiläum.

22.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Der Sportpark am Aybühlweg hat bisher eine bewegte Geschichte erlebt. Am 29. Juli 1970 fand der Spatenstich mit dem damaligen Oberbürgermeister Dr. Josef Höß statt, am 18./19. September 1971 wurde der Sportpark eröffnet. Mit einjähriger, der Corona-Pandemie geschuldeter Verspätung, feiert der TV Kempten das 50-jährige Bestehen des Sportparks.

TV Kempten feiert mit Vorführungen und Mitmachangeboten

Die Idee zum Bau eines Sportparks im Aybühlweg entstand im Jahr 1970. Der bis dato genutzte Jahnplatz wurde nämlich für die immer weiter wachsende Mitgliederzahl zu klein. Das Jubiläum feiert der TV Kempten mit einer Vielzahl von sportlichen Vorführungen und Mitmachangeboten für alle Besucher. Pandemiebedingt war im letzten Jahr keine Jubiläumsfeier in einem würdigen Rahmen möglich, das soll nun nachgeholt werden. 1972, also genau vor 50 Jahren, fand im Sportpark im Vorfeld der Olympischen Spiele in München das erste große sportliche Event statt.

Seitdem ist der Sportpark Trainings- und Veranstaltungsort für viele Sportler – Leichtathleten, Turner, Rugby-Spieler und Pilates-Fans. Aktuell umfasst die Anlage neben der Laufbahn unter anderem eine Sporthalle, mehrere Tennisplätze und eine Beachvolleyballanlage.

50 Jahre Sportpark am Aybühlweg in Kempten