Hilfskonvoi für die Ukraine: Krugzeller erlebt "viele emotionale Momente" an der Grenze

Auch aus Krugzell startete ein Hilfskonvoi zur Ukraine. Simon Abele war an der Aktion beteiligt. Wie er das Ganze erlebt hat und was noch geplant ist.

10.03.2022 | Stand: 07:35 Uhr

"Ich bin einfach überwältigt": Ein Satz, der in Simon Abeles Instagram-Story in den letzten Tagen sehr häufig gefallen ist. Der 26-Jährige aus Krugzell (Altusried) im Oberallgäu war beteiligt an der Organisation eines Hilfskonvois für die Menschen in der Ukraine. Er fuhr am Freitag, 4. März, mit an die rumänisch-ukrainische Grenze, um die Hilfsgüter an die Menschen zu bringen. Auf seinem privaten Instagram-Profil rief er zuvor dazu auf, Sachen für die Aktion zu spenden und dokumentierte den kompletten Prozess online.

Hilfskonvoi aus Krugzell organisiert von der "Wäscherei Alpenland"

Der Hilfskonvoi wurde organisiert von der "Wäscherei Alpenland" mit Sitz im Gewerbegebiet von Krugzell. Das Unternehmen beschäftigt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Rumänien. Der Geschäftsführer Kai-Uwe Kober hatte unter anderem deshalb den Wunsch, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Dafür wurden Sachspenden gesammelt, die auf dem Hof des Unternehmens gelagert und später in die Transporter gepackt wurden.

Kober wollte den Aufruf zunächst kleiner halten, ihn auf Whatsapp und im privaten Umfeld verbreiten. Er wurde auch in einer Whatsapp-Gruppe des örtlichen Schützenvereins geteilt. So wurde Simon Abele auf die Aktion aufmerksam und hat Kober einfach "ganz unverbindlich angerufen". Er schlug vor, das Ganze größer aufzuziehen und die Werbetrommel auch über Social Media zu rühren. Prompt half Abele auch bei der Organisation und Koordination der Spendenaktion, denn in der Wäscherei musste ja auch das Tagesgeschäft weiter laufen.

Welle der Solidarität nach Spendenaufruf auf Instagram

Innerhalb weniger Stunden nach Abeles Aufruf auf Instagram braute sich eine Welle der Solidarität an. Menschen wollten spenden und wissen, wie sie helfen können. "Gefühlt war mein Handy heute gar nicht stillgestanden", erzählt Abele noch am Abend in seiner Instagram-Story. (Lesen Sie auch: So können Allgäuer den Menschen in der Ukraine helfen)

Die Hilfsbereitschaft der Allgäuerinnen und Allgäuer hielt auch an den folgenden Tagen an, sodass sie am Freitagmittag, ein paar Stunden vor Abfahrt des Konvois, keine weiteren Sachspenden mehr annehmen konnten. Zahlreiche Helferinnen und Helfer packten mit an, um die insgesamt sechs Tonnen an Sachspenden in die sechs Transporter zu packen, die sich am Freitag um Punkt 22 Uhr auf den Weg an die rumänisch-ukrainische Grenze machten.

Auf dem Hof der "Wäscherei Alpenland" in Krugzell sortieren und verladen freiwillige Helferinnen und Helfer die gespendeten Hilfsgüter. Bild: Simon Abele

Sie fuhren die ganze Nacht durch und kamen Samstagmittag an der Grenze an. Dort wurden sie von Helferinnen und Helfern der Organisation "Uniunea Ucrainenilor Micula Micula" (deutsch: Union der Ukrainer aus Rumänien) empfangen. Diese haben die Güter aus dem Allgäu in ihre Fahrzeuge verladen und über einen humanitären Korridor direkt zu den Menschen in Kiew gebracht.

Unter den Helfern seien viele junge Männer gewesen, die von "heute auf morgen" aufgehört hätten zu arbeiten und täglich hin und her fahren würden, um den Menschen in der Ukraine zu helfen, sagt Simon Abele. Der 26-Jährige hat mit dem Konvoi neben dem Druck und dem Stress auf der Fahrt "viele emotionale Momente" erlebt. (Lesen Sie auch: Wie Spenden ankommen und man seriöse Hilfsorganisationen erkennt)

An der rumänisch-ukrainischen Grenze verladen Helfer die Güter aus dem Allgäu für den Weitertransport in die Ukraine. Bild: privat

Weitere Hilfsgütertransporte in die Ukraine geplant

Nachdem er nach seiner Ankunft in Krugzell den verpassten Schlaf nachgeholt hatte, packte ihn schon wieder die Euphorie und die Planungslust. Denn: "Es wäre schade, wenn es eine einmalige Aktion bleibt", sagt Simon Abele. Bei der Organisation des ersten Hilfskonvois hätten sie Erfahrungen gesammelt, die jetzt in die künftige Planung einfließen.

"Es war eine coole Aktion, aber alles andere als effizient", sagt der 26-Jährige. Die sechs Transporter fassten nur jeweils eine Tonne, jeder Transporter benötigte Sprit und es waren insgesamt zwölf Fahrer dabei. Mit einem großen Lkw könne man die Güter effizienter in die Ukraine bringen. Deshalb hat die Truppe einen 40-Tonnen-Lkw organisiert, der am Mittwoch die nächsten Hilfsgüter ins Kriegsgebiet bringt. Am kommenden Freitag, 11. März, sollen nochmal zwei Lkw an die Grenze fahren. (Lesen Sie auch: Helfer aus Füssen an der ukrainischen Grenze: „Es sind furchtbare Zustände“)

Der Umstieg auf Lkw "hat uns neue Tore geöffnet", sagt der 26-Jährige. Aber es erfordere mehr Papierkram, man brauche Berufskraftfahrer und Spirtkosten würden auch anfallen. Für letztere werden Geldspenden gesammelt. Weitere Informationen dazu gibt es auf Simon Abeles Instagram-Seite.

Sachspenden nehmen sie derzeit keine an. Jetzt geht es laut Abele darum, die Lkw "bedarfsmäßig vollzumachen". Dafür steht er aktuell in Kontakt mit Unternehmen und Organisationen aus dem Allgäu, um übriggebliebene Güter zu sammeln und die Spenden zu strukturieren.

Weitere Herausforderung: Vereinbarkeit von sozialem Engagement und Alltag

Neben der Organisation der nächsten Hilfstransporte steht für Simon Abele eine weitere Herausforderung auf seiner To-do-Liste: Wie lässt sich das soziale Engagement in den eigenen Alltag integrieren? Denn der 26-Jährige ist eigentlich selbstständiger Fotograf, Filmemacher und Designer. Durch sein Studium der Forstwissenschaft mit anschließendem Master in Eco-Social Design (deutsch: ökologisch-soziales Design) hat er "Bock auf soziale Projekte", will aber einen Weg finden, wie sich diese mit seinem Alltag vereinen lassen.

