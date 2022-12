Ukrainische Kinder feiern in Kempten gemeinsam Weihnachten und Silvester

Ehrenamtliche der Diakonie Kempten gestalten im Pfarrzentrum St. Lorenz eine Feier mit Gesang, Tanz und Theater. Positiver Abschluss nach einem schlechtem Jahr.

Von Pia Hiltensperger und Erik Perrey

29.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Vielen ukrainischen Flüchtlingen fällt es sehr schwer, ihre Heimat zu verlassen. Gerade an Weihnachten vermissen sie ihr Zuhause und sehnen sich nach Normalität. Um vor allem den Kindern in dieser schwierigen Zeit ein Gefühl von Geborgenheit zu geben, hat die Diakonie Kempten mit Unterstützung der Stadt und vielen engagierten Ukrainern eine Weihnachts- und Silvesterfeier organisiert. Eingeladen waren Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren. Die Veranstaltung fand im Pfarrzentrum St. Lorenz statt. (Lesen Sie auch: "Angst vor Attacken": Geflüchtete in Kempten bangt um ihre Familie in der Ukraine)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.