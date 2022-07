Die Tage der Willkommensgruppen für Buben und Mädchen aus der Ukraine sind gezählt. Doch wie geht es im September in den Schulen konkret weiter?

19.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Als die ersten Geflüchteten aus der Ukraine in Bayern ankamen, wurden deren Kinder an den Schulen in „Willkommensgruppen“ aufgenommen. Deren Tage sind nun gezählt, ab September kommen die Jungen und Mädchen teils in „Brückenklassen“ unter, in den Grundschulen in Regelklassen. Was bedeutet das für die Schulen in Kempten und im Oberallgäu?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.