Klimaplan Kempten 2035: „Wir müssen noch einen Zahn zulegen“

20.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ehrgeizige Ziele hat sich die Stadt mit dem Klimaplan 2035 gesteckt. „Wenn wir die erreichen wollen, müssen wir noch einen Zahn zulegen“, sagt Dr. Hans-Jörg Barth, Bereichsleiter Klimaschutz beim Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza). Ein Indikator ist die aktuelle interne Auswertung im Ringen um den Goldstandard beim European Energy Award (EEA). Demnach wurden im vergangenen Jahr 71 Prozent der Ziele erreicht. 2024 sind 78 Prozent nötig, um die Kriterien zu erfüllen, hieß es im Klimaschutzbeirat.

Der jüngste Rückschritt im Vergleich zu früheren Jahren habe freilich einen Hintergrund: Mit der Verschärfung der Klimaziele auf Europa-, Bundes- und Landesebene hätten sich auch die Parameter für die Preisverleihung beim EEA verschoben. Das treffe alle teilnehmenden Kommunen. „Ohne die bereits begonnenen Maßnahmen wären wir viel weiter zurückgefallen“, sagt Barth.

Klimaplan und Mobilitätskonzept reichen allein nicht, Erfolge müssen her

Auf der Habenseite listete er beispielsweise die Klimaschulen auf, Unternehmensberatungen, das Wasserstoff-Projekt, den Klimakindergarten, und das Bürgerprojekt „Hortus Natura“. Klimaplan und Mobilitätskonzept böten ebenfalls die richtigen Leitlinien. „Pläne reichen aber nicht, wir müssen auch Erfolge nachweisen.“

Altbausanierungen seien ein Schlüssel im Wärmebereich, Photovoltaik auf Dächern biete große Potenziale, um den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen. In Neubauten – egal ob privat oder gewerblich – müsse der Ausstoß von Treibhausgasen auf Null gefahren werden. Bus- und Radverbindungen bräuchten zusätzliche Impulse, um den Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten. So erlebt ein Dauer-Radler die Situation in Kempten

Nächste Prüfung für den Award ist im Herbst 2024

All das will begleitet und vorangetrieben sein, „mit zusätzlichem Personal und Kümmerern“. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, städtische Tochterfirmen müssten einbezogen werden. Die nächste externe Prüfung für den EEA findet im Herbst 2024 statt.

„Wir müssen schneller werden“, stimmte Baureferent Tim Koemstedt zu. Man brauche aber auch das Geld für Fassadensanierungen, neue Fenster oder den Austausch von Heizungsanlagen.

70 klimarelevante Gebäude muss die Stadt auf die Standards bringen

70 klimarelevante Gebäude habe die Stadt auf ihrer Liste. Bis 2035 sollen 90 Prozent des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Wo immer es sinnvoll ist, soll Fernwärme des Abfallzweckverbands zum Einsatz kommen. Das neu aufgestellte technische Objektmanagement analysiere mögliche Kandidaten. Wärmenetze, Wärmepumpen, Biomasse, Umstellung auf Biogas und der Aufbau weiterer PV-Anlagen würden ebenfalls untersucht.

Die Kostenseite hat auch Hans-Jörg Barth im Blick. Dennoch handle es sich um Investitionen, die auf der Klimaseite einzahlen und mittelfristig sogar rentabel seien. Das gelte auch für Privatleute und Firmen, die sich für eine PV-Anlage auf ihrem Dach erwärmen.

