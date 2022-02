Anwohner stöhnen wegen des Lärms, Autofahrer über den Stau, Radler über gefährliche Passagen in der Füssener Straße in Kempten. Was kann helfen?

17.02.2022 | Stand: 08:24 Uhr

Lärm durch den Schwerlastverkehr lässt manche Anwohner der Füssener Straße nachts hochschrecken. Für Radler ist die Hauptachse mit ihrem Gefälle Richtung St.-Mang-Brücke eine unsichere Verbindung. Auf dem Weg zu Schulen und zur Kita fehlt es an sicheren Querungen. Und viele Autofahrer halten sich auf der ehemaligen Bundesstraße nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Verwaltung will dazu jetzt tiefer gehende Untersuchungen anstellen, um die Probleme letztlich wenigstens zu mildern.