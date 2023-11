Weihnachtsgeschenke - ja oder nein? Selbstgemacht oder gekauft? Das haben uns Kemptener in einer Videoumfrage erzählt. Verraten Sie uns auch Ihre Meinung.

24.11.2023 | Stand: 14:43 Uhr

Hat das große Weihnachts-Shoppen in Kempten denn schon begonnen? Wir haben in der Kemptener Innenstadt Passanten gefragt, ob sie schon Geschenke gekauft haben. Und ob sie den Trend des Schenkens mehr in selbstgemacht oder gekauft sehen?

Wie weit die Kemptener schon im Weihnachtstrubel stecken und welche Geschenke sie passend finden, können Sie in unserem Video sehen.

Umfrage in der Innenstadt in Kempten: "Haben Sie schon Weihnachtsgeschenke gekauft?"

Haben Sie schon begonnen, Weihnachtsgeschenke zu besorgen?

Worin sehen Sie mehr den Trend des Schenkens: Selbstgemacht oder gekauft?

Selbstgemacht oder gekauft: Über was würden Sie sich dieses Weihnachten freuen?

