Umgestaltung der Ortsmitte: Das Schützengelände ist als Erstes dran

Wildpoldsried setzt in der Ortsmitte den Sieger-Entwurf des Ideen-Wettbewerbs um. Ein Fachbüro soll die Planungen für das Schützengelände begleiten.

08.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Wohnraum für alle Lebenslagen schaffen, zum Mieten und zum Kaufen – das war das Ziel eines Ideen-Wettbewerbs in Wildpoldsried. Seit Kurzem liegt der Sieger-Entwurf vor (wir berichteten). Nun steigt die Gemeinde in die Umsetzung ein. Von den vier Flächen, die umgestaltet werden sollen, ist das Schützengelände nun als erstes an der Reihe.

Es gelte, eine Fachkraft zu beauftragen, die die Planungen begleitet, sagte Bürgermeisterin Renate Deniffel ( CSU) während der jüngsten Gemeinderatssitzung. Den Auftrag werde die Gemeinde ausschreiben. (Lesen Sie auch: Wohnen in Wildpoldsried: Der Siegerentwurf des Ideenwettbewerbs für die Ortsmitte steht fest)

Schützengelände Wildpoldsried: Machbarkeitsstudie und Bürgerbefragung folgen

Er beinhalte den Bebauungsplan, eine Machbarkeitsstudie, eine Bürgerbefragung und einen Realisierungswettbewerb. Das koste etwa 150.000 Euro und werde zu 60 Prozent vom Kommunalen Wohnraumförderungsprogramm (KommWFP) des Freistaats bezuschusst.

Bei dem Realisierungswettbewerb rechne man mit 15 bis 20 Teilnehmern, sagte Deniffel. „Schließt das eine Variante mit einem Unternehmer aus?“, fragte Guido Eberle. Seiner Ansicht würde das Kosten sparen. (Lesen Sie auch: Wildpoldsried beschließt Standort für neue Geflüchteten-Unterkunft)

Wettbewerb zur Umsetzung soll offene Fragen klären

„Ja“, entgegnete Bürgermeisterin Renate Deniffel. Das Schützengelände sie kein einfach zu bebauendes Gelände, weshalb es noch offene Fragen gebe. Diese zu beantworten, sei Bestandteil des Realisierungswettbewerbs. Eberle, Günter Mögele und Stefan Dietmayer (alle Freie Wähler) stimmten gegen den Beschluss, einen Förderantrag beim KommWFP zu stellen.